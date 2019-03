Στην Μόρια η Λένα Χέντεϊ, η Σέρσεϊ Λάνιστερ του "Game of Thrones"

Στη Μυτιλήνη βρέθηκε την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 η «Σέρσεϊ Λάνιστερ» του «Game of Thrones», η διάσημη ηθοποιός Λένα Χέντεϊ. Η κ. Χέντεϊ, καλεσμένη της οργάνωσης International Rescue Committee (IRC), επισκέφθηκε το ανοιχτό Κέντρο Φιλοξενίας του δήμου Λέσβου στον Καρά Τεπέ και το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας και συναντήθηκε με αιτούντες άσυλο που ζουν στο νησί.

Ιδιαίτερα στο ΚΥΤ της Μόριας επισκέφτηκε την πτέρυγα των ανηλίκων, ενώ στο ανοιχτό κέντρο του δήμου ξεναγήθηκε στους χώρους του και συνομίλησε με οικογένειες προσφύγων που διαμένουν σε αυτόν.

Ας σημειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2016, η Λένα Χέντεϊ ταξίδεψε στην Ελλάδα και ήρθε στη Λέσβο με την IRC και τους συναδέλφους της, διάσημους ηθοποιούς των «Games of Thrones», τους Λίαν Κάνιγκαμ Μεϊσι Γουίλιαμς. Συμμετέχοντας στην εκστρατεία «Rescue Has No Boundaries» (σ.σ. «Η διάσωση δεν έχει σύνορα») της IRC και της παραγωγής, αυξάνοντας με αυτή την καμπάνια το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων για τους πρόσφυγες.

Η «Σέρσεϊ» έχει επίσης δημιουργήσει μια σειρά πορτρέτων με το IRC, των προσφύγων που έχουν εγκλωβιστεί στη Λέσβο, ώστε να ευαισθητοποιηθεί για το θέμα η παγκόσμια κοινή γνώμη.

Πηγή: ΑΠΕ