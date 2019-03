Διαγωνισμός express! Κερδίστε προσκλήσεις για τον αποψινό χορό των Oscars με τον Χρήστο Δάντη

Για μια ακόμα χρονιά o χορός των OSCARS θα ειναι μαζι μας, στο αγαπημένο Disco Room, την Τρίτη 5 Μαρτίου, με φιλοξενούμενο τον Χρήστο Δάντη!

Ο διαγωνισμός λήγει στις 17:00

To thebest.gr δίνει την δυνατότητα σε δύο τυχερούς αναγνώστες να κερδίσουν από μία μονή πρόσκληση. Για να κερδίσετε δεν έχετε παρά να κοινοποιήσετε (δημόσια) το θέμα με τίτλο:"Διαγωνισμός express! Κερδίστε προσκλήσεις για τον χορό των Oscars με τον Χρήστο Δάντη " από την σελίδα του thebest.gr στο facebook (The Best Portal).

Ο διαγωνισμός λήγει στις 17:00, οι νικητές θα ανακοινωθούν από το thebest.gr και τη σελίδα του στο facebook και θα παραλάβουν τις προσκλήσεις τους από τα γραφεία του thebest.gr, στην οδό Αγίου Ανδρέου 9.

Εσεις βρήκατε την αμφίεση σας;

Με την απαραίτητη καρναβαλική διάθεση θα σας περιμένουμε να πατήσετε το κοκκινο χαλι!

Carnival Live Party : ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΝΤΗΣ

15 € - 2 ΠΟΤΑ / FINGERFOOD/ INVITATIONS ONLY