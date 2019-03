Η Αριάνα Γκράντε είναι η γυναίκα με τους περισσότερους ακόλουθους στο Instagram - Ποιες ακολουθούν

Με τον εντυπωσιακό αριθμό των 146.962.479 ακολούθων, η Αριάνα Γκράντε είναι πλέον η πιο επιτυχημένη γυναίκα στην Instagram, έχοντας ξεπεράσει τη Σελένα Γκόμεζ και τους 146.527.198 ακολούθους την περασμένη εβδομάδα. Οι δύο τραγουδίστριες είναι πίσω (στις θέσεις 2 και 3) από τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είναι το πρόσωπο με τους περισσότερους ακόλουθους στο Ιnstagram.

Ο ποδοσφαιριστής είχε έως τις 2 Μαρτίου, 156 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και έρχεται δεύτερος, με πρώτο το ίδιο το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ακολουθούν 282 εκατομμύρια χρήστες.

Στην τέταρτη θέση είναι ο Αμερικανός ηθοποιός, τραγουδιστής και επαγγελματίας παλαιστης, Ντουέιν Τζόνσον - The Rock με 133 εκατομμύρια ακόλουθους.

Η Κιμ Καρντάσιαν, επιχειρηματίας και μοντέλο, γνωστή από το τηλεοπτικό ριάλιτι σόου «Keeping Up With The Kardashians» δημοφιλής για τις selfies της μπροστά από καθρέφτη έχει 129 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και καταλαμβάνει την πέμπτη θέση.

Πολύ κοντά, με 128 εκατομμύρια ακόλουθους και στην έκτη θέση είναι η μικρότερη της οικογένειας Καρντάσιαν/Τζένερ, Κάιλι Τζένερ, η οποία δημοσιεύει φωτογραφίες της κόρης της Στόρμι, διαφημιστικά των προϊόντων ομορφιάς που φέρουν το όνομά της, κυρίως κραγιόν και άφθονα sponcon, πληρωμένες αναρτήσεις.

Στη θέση επτά της λίστας με τα πρόσωπα που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό ακόλουθων στο Instagram είναι η τραγουδίστρια Beyonce. Η βασίλισσα της ποπ και R&Β, σύζυγος του ράπερ Jay - Z και μητέρα τριών παιδιών έχει 125 ακόλουθους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο συχνά δημοσιεύει φωτογραφίες της με σύνολα υψηλής ραπτικής, με αναφορές στους σχεδιαστές μόδας και στιγμές με μέλη της οικογένειάς της.