Η Πάτρα την Πέμπτη χορεύει καρναβαλικά για το Ρεκόρ Γκίνες! ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

O χρόνος μετρά αντίστροφα για το μεγαλύτερο καρναβαλικό χορό (Danza Kuduro) που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης στην Πάτρα και την πόλη να διεκδικεί μια θέση στο βιβλίο των Ρεκορ Γκίνες.

Οι προετοιμασίες από τους διοργανωτές είναι πυρετώδεις όπως και οι πρόβες της χορογραφίες από τους πάρα πολλούς Πατρινούς που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Οι Πατρινοί και όχι μόνο, καλούνται να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, συμμετέχοντας στη μεγαλύτερη παγκοσμίως αλυσίδα καρναβαλικού χορού, που θα “στηθεί” στους χώρους του Royal Theater στην Πάτρα.

Με μία εύκολη και απλή χορογραφία 8 λεπτών, που αφορά κυριολεκτικά όλες τις ηλικίες, ακόμα κι αυτούς που δεν έχουν καμία σχέση με το χορό, πάνω από 1.000 άτομα θα συγχρονιστούν και θα προσπαθήσουν να χαρίσουν στην πόλη – εκτός από θέαμα – διεθνή αναγνώριση, μέσα από το παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness.

Η συμμετοχή μπορεί να είναι μεμονωμένη, ή να αφορά παρέες, ομάδες, συλλόγους, που έχουν τη διάθεση να συμμετάσχουν σ’ ένα ιστορικό γεγονός που θα τους μείνει αξέχαστο!

Δείτε το βίντεο από την πρόβα της Κυριακής στους χώρους του Royal

Σύλλογοι και ομάδες που θα συμμετέχουν στο χορευτικό:



-School of Dance (Πάτρα)

-Dare to Dance (Λαμία)

-Dancesport Hall (Πάτρα)

-Καρναβαλικό Πλήρωμα 94

-Καρναβαλικό Πλήρωμα 171

-Πολιτιστικό Σύλλογος Σαραβαλίου (Πάτρα)

-Πολιτιστικος και Περιβαλ.Σύλλογος Αγ.Βασιλειου (Πάτρα)

-Σχολή Χορού - Πόλυ Γιαννακοπούλου (Πάτρα)

-Bailarte (Μεσολόγγι)

-Salsa Sinners (Αθήνα)

-ΤοοDance (Ιωάννινα)

-Σχολή Χορού Όλγα Μπέρτα (Ζάκυνθος)

-Kαριότης team-arena gym (Πάτρα)

-Addiction gym (Πάτρα)

-Bliss Dance Team (Ζάκυνθος)

-Κeep Dancing (Πάτρα)

-Πολ.Σύλλογος Τέρψης (Πάτρα)

-Σύλλογος Δημοτικού Σχολείου Βρεχνέικων (Πάτρα)

-Πολιτιστικός Σύλλογος Ρωμανού (Πάτρα)

-Corpus gyn Ιτιές (Πάτρα)

-Σχολή μπαλετου και συγχρονου χορου Βασιλική Ανδρικόπουλου (Πάτρα)

-Shall we Dance (Κρέστενα)

-Shall we Dance (Πύργος)

-Ομάδα Χορού Ι.Χ.Ν.Ο.Σ. Art & Culture (Καμίνια Πατρών)

-Σχολή Χορού Παναγιώτη Τσεκούρα (Kάτω Αχαγιά Πατρών)

-Πολιτιστικος Συλλόγου Πάλεια (Κάτω Αχαΐα)

-Εκπολιτιστος σύλλογος ψαθοπυργου (Ψαθόπυργος)

-Εκπολιτιστος σύλλογος δρέπανου

-47 δημοτικό πατρας

-60 δημοτικό πατρας

-Γυμναστήριο fitnessmall

-Σχολή Χορού Dream Dance (Πάτρα)

- 45 Δημοτικό σχολείο (σύλλογος γονέων)

Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί καρναβαλικό πάρτυ με τους πατρινούς ALCATRASH!