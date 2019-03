Η Διημερίδα του Ομίλου PHARMAGROUP με θέμα: "Το φαρμακείο ακρογωνιαίος λίθος σύμβουλων & υπηρεσιών για το Eυ ζην", ολοκληρώθηκε

Ο Όμιλος Pharmagroup ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες, Θεσμικούς Εκπροσώπους, Ιατρούς, Φαρμακοποιούς, Πανεπιστημιακούς, Ομιλητές, Συνεργάτες, Φίλους και Κοινό που παρευρέθηκαν στην 3η μεγάλη Επιστημονική και Εκπαιδευτική Διημερίδα Υγείας και Έκθεση Μεσσηνίας, η οποία πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στην κατάμεστη Συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου «Elite City Resort», στις 23 και 24 Φεβρουαρίου 2019, στην Καλαμάτα.

Πρόκειται για έναν σχετικά νέο Επιστημονικό και Εκπαιδευτικό Θεσμό ο οποίος θεσπίστηκε το 2017 από τoν Όμιλο Pharmagroup & το νεοσύστατο Δίκτυο Φαρμακείων Pharmaspot!

Την έναρξη της Διημερίδας σηματοδότησαν χαιρετισμοί εκ μέρους φορέων της πολιτείας, του κυρίου Φυλακτίδη και εκπροσώπων εταιρειών.

Με 19 ομιλητές, 19 ομιλίες, και 2 στρογγυλά τραπέζια, πρωταρχικός στόχος της Διημερίδας ήταν να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα επιστημονικά και εκπαιδευτικά, από καταξιωμένους επιστήμονες και καθηγητές, καθώς επίσης και σε επιχειρηματικά τα οποία απασχολούν τους σύγχρονους επαγγελματίες λειτουργούς υγείας Φαρμακοποιούς καθώς και τους συνεργάτες αυτών.

Απολογιστικά, επιτεύχθηκαν με σημαντική επιτυχία οι παρακάτω στόχοι :

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι συνεργάτες φαρμακοποιοί που παρακολούθησαν την 3η Επιστημονική & Εκπαιδευτική Διημερίδα Υγείας παίρνουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ από το Ινστιτούτο δια Βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών (ΙΔΕΕΑΦ) !

Την Διημερίδα παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον πλήθος φαρμακοποιών, από όλη την Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, είναι το έντονα διαδραστικό κλίμα που επικράτησε, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα θέματα κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια της διημερίδας, μετά από κάθε ομιλία - ενημέρωση, οι φαρμακοποιοί είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματά τους, στα πλαίσια ανοιχτής συζήτησης που ακολουθούσε, όπως και στα διαλλείματα, όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν περαιτέρω τόσο μεταξύ τους όσο και με τους διοργανωτές, για το πολλά υποσχόμενο εγχείρημα και να το αξιολογήσουν.

Την Διημερίδα πλαισίωνε Έκθεση με περίπτερα ενημέρωσης και πλούσια δώρα, των χορηγών της διοργάνωσης.

