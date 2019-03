10ο Διαγωνισμό Μηχανικής EBEC Patras με τη συμμετοχή 80 φοιτητών πολυτεχνικών ή θετικών επιστημών

Τη περίοδο 20 έως 23 Μαρτίου 2019 η τοπική ομάδα BEST (Board of European Students of Technology) του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει τον 10ο Διαγωνισμό Μηχανικής EBEC Patras (European BEST Engineering Competition), όπου θα συμμετέχουν 80 φοιτητές πολυτεχνικών ή θετικών επιστημών.

Ο EBEC Patras είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να μη δίνει έμφαση μόνο στο ακαδημαϊκό υπόβαθρο των συμμετεχόντων, αλλά στη δημιουργικότητα, τις διοικητικές ικανότητες, την ομαδική δουλειά καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία για τους μελλοντικούς μηχανικούς. Οι συμμετέχοντες επιλέγουν να διαγωνιστούν ανάμεσα στις κατηγορίες του Case Study και του Team Design.

Η κατηγορία του Case Study περιλαμβάνει την ανάλυση και τη παρουσίαση μιας θεωρητικής λύσης σε ένα πραγματικό επιχειρησιακό πρόβλημα, ενώ το Team Design απαιτεί το σχεδιασμό και τη κατασκευή ενός πρωτότυπου μοντέλου με συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Οι νικητές κάθε κατηγορίας θα διαγωνιστούν σε εθνικό επίπεδο στην Πάτρα το Μάιο στον Εθνικό Διαγωνισμό Μηχανικής EBEC Greece, διεκδικώντας μία θέση στον τελικό γύρο του διαγωνισμού, EBEC Final, τον Αύγουστο στο Τορίνο.

Οι συμμετέχοντες διαγωνίζονται σε ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων. Παρ' όλα αυτά σε περίπτωση που η αίτηση συμμετοχής αφορά λιγότερα άτομα, θα προστεθούν τόσα ώστε η ομάδα να αποτελείται από τέσσερα (4). Η επιλογή των ατόμων γίνεται από την ομάδα του BEST Patras.

Ο BEST δραστηριοποιείται σε 95 Πολυτεχνεία & Πανεπιστήμια σε 33 χώρες και απευθύνεται σε 1.300.000 φοιτητές. Έχοντας ως όραμα την «ενίσχυση της διαφορετικότητας» και ως αποστολή την «εξέλιξη των φοιτητών» στοχεύει στην συμπληρωματική εκπαίδευση των φοιτητών μηχανικής σε νέες τεχνολογίες μέσω ποικίλων εκδηλώσεων.

Δηλώσεις συμμετοχής EBEC Patras έως 03/03/2019