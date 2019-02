Η στυλίστρια της Μαντόνα βρήκε προσβλητική & κακόγουστη την εμφάνιση της Μελίσα ΜακΚάρθι με τα κουνελάκια...-ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Mία από τις ξεχωριστές και κωμικές στιγμές της φετινής Οσκαρικής τελετής, ήταν σίγουρα η εμφάνιση της ηθοποιού Μελίσα ΜακΚάρθι και του Μπράιαν Ταϊρί Χένρι (συμπρωταγωνιστούν στο επερχόμενο «Superintelligence») στη σκηνή, για να παρουσιάσουν το βραβείο Όσκαρ καλύτερων Κοστουμιών.

Η 48χρονη Μελίσα ΜακΚάρθι, υποψήφια κι η ίδια για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για το «Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις;» (το φιλμ παίζεται και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare), εμφανίστηκε φορώντας μια κάπα με τελείωμα ερμίνας, με κολλημένα πάνω της (κι όπου αλλού υπήρχε κενός χώρος πάνω στην κωμικό), 53 λούτρινα κουνελάκια, σε μια προφανή αναφορά στη Βασίλισσα Άννα – Ολίβια Κόλμαν της «Ευνοούμενης» του Γιώργου Λάνθιμου.

Το καπέλο της παρέπεμπε στην «Μπαλάντα του Μπάστερ Σκραγκς», η περούκα της στο φιλμ «Μαίρη, η Βασίλισσα της Σκοτίας» ενώ η κάπα του Χένρι ήταν «δανεική» από τη «Μαίρη Πόπινς επιστρέφει» και το μακιγιάζ του βγαλμένο από τη Γουακάντα του «Black Panther», παρουσιάζοντας έτσι, κυριολεκτικά πάνω τους, όλες τις φετινές υποψήφιες ταινίες στην κατηγορία Καλύτερων Κοστουμιών.

Κι ενώ σε γενικές γραμμές η εμφάνιση των δυο ηθοποιών (σχεδιασμένη από την ενδυματολόγο της Οσκαρικής απονομής, Κάτια Κέιχιλ), προκάλεσε ενθουσιασμό και κρίθηκε χαριτωμένη και αστεία, η στυλίστρια της Μαντόνα, υποψήφια δύο φορές για Όσκαρ, για το «W.E.» και για το «Walk the Line», υπεύθυνη τώρα για τα κοστούμια του «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο και για άλλα κινηματογραφικά αριστουργήματα, η Αριάν Φίλιπς έγραψε όχι ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια.

«Θεωρώ ότι έχω αίσθηση του χιούμορ και αγαπώ τη Μελίσα ΜακΚάρθι και τον Μπράιαν Ταϊρί Χένρι, αλλά αυτό ήταν κακόγουστο και προσβλητικό προς την ενδυματολογία. Τα Οσκαρ είναι μια ευκαιρία να τιμούμε την τέχνη μας. Ως σχεδιαστές κοστουμιών παλεύουμε με τους ανθρώπους στην ίδια μας τη βιομηχανία ώστε να κατανοήσουν τη δουλειά μας, αυτό, το ένα βράδυ όπου η δουλειά υποτίθεται πως αναδεικνύεται.

Αυτό ήταν μάλλον η πιο εξωφρενικά λάθος εκπροσώπηση όχι μόνο του γούστου, αλλά της αξίας της δουλειάς μας στην κινηματογραφική δημιουργία. Δεν είμαστε απλώς "αγοραστές", όπως λανθασμένα πολλοί θεωρούν για τη δουλειά μας, μια τέτοια κοροϊδία απλώς υπογραμμίζει αυτή την αγανάκτηση. Νιώθω ότι είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα πίσω. Ντροπή στην Ακαδημία που επέτρεψε να μεταδοθεί αυτό».

Τα σχόλια στο post της Αριάν Φίλιπς, από συναδέλφους και άλλους εκπροσώπους του κινηματογράφου καλύπτουν ολόκληρη την γκάμα από τη συμφωνία στη διαφωνία. Σύμφωνα με το σάιτ flix.gr, η συγκεκριμένη στιγμή ήταν εμπνευσμένη και παιχνιδιάρικη κι ανέδειξε, αντί να ντροπιάσει, την κατηγορία Κοστουμιών.

Επίσης ήταν και κατά κάποιο τρόπο τιμητικό και το φιλμ του Λάνθιμου, το οποίο αν και ακουγόταν ότι μπορούσε να πάρει το Όσκαρ κοστουμιών τελικά το έχασε από τον «Μαύρο Πάνθηρα» όπως και των σκηνικών.