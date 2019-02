Όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη πήγε στην Αμερική για να πάρει συνέντευξη από υποψήφιο πρόεδρο!

View this post on Instagram

Με τον Michael Doukakis. Η Αλίκη ταξίδεψε το 1988 στην Αμερική για να πάρει συνέντευξη από τον Μαικ Δουκακη ο οποίος ήταν υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ. Ήταν η περίοδος που έκανε ραδιοφωνική εκπομπή στον Αντένα και έπαιρνε συνεντεύξεις από μεγάλες προσωπικοτητες της τέχνης και της πολιτικής και η αποκλειστικότητα που εξασφαλισε αποτέλεσε και μεγάλη της επιτυχια.

