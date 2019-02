Πέθανε σε ηλικία 64 ετών ο τραγουδιστής των Εγγλέζων Talk Talk, Μαρκ Χόλις

Πέθανε σε ηλικία 64 ετών ο Μαρκ Χόλις (Mark Hollis), ο θρυλικός τραγουδιστής και συνιδρυτής του συγκροτήματος Talk Talk, από τα πλέον γνωστά γκρουπ της δεκαετίας του 1980.

Επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του τραγουδιστή, ο επί σειρά ετών μάνατζέρ του, Κιθ Άσπντεν είπε στο NPR ότι ο Μαρκ Χόλις πέθανε μετά από σύντομη ασθένεια.

«Δεν μπορώ να σας πω πόσο ο Μαρκ επηρέασε και άλλαξε τις αντιλήψεις μου για την τέχνη και τη μουσική», είπε. «Είμαι ευγνώμων για τον χρόνο που πέρασα μαζί του και για την ευγενική ομορφιά που μοιράστηκε μαζί μας».

Ο τραγουδιστής των Talk Talk ίδρυσε την μπάντα το 1981 μαζί με τον ντράμερ, Λι Χάρις, τον μπασίστα Πολ Γουέμπ και τον κιμπορντίστα Σάιμον Μπρένερ. Γνώρισαν μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια τους «Talk Talk», «My Life» και «Such a Shame» και με τα δημοφιλή άλμπουμ, που αναγνωρίστηκαν πολύ θετικά από τους κριτικούς «Spirit of Eden» και «Laughing Stock».

Γεννημένος στην πόλη Τότεναμ το 1955 μετακόμισε στο Μάσγουελ Χιλ του Λονδίνου σε ηλικία 18 ετών. Ο Χόλις σκόπευε να γίνει παιδοψυχολόγος, αλλά ενθαρρύνθηκε να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική από τον αδερφό του, Εντ, DJ και μάνατζερ πανκ συγκροτημάτων, όπως οι Eddie and the Hot Rods. Το πρώτο του γκρουπ ,The Reaction, δημιουργήθηκε το 1977, η demo tape του οποίου περιελάμβανε το τραγούδι «Talk Talk Talk» του Χόλις και διαλύθηκε, αφού κυκλοφόρησε μόνο ένα single, το «I Can not Resist» το 1978.

Πηγή: ΑΠΕ