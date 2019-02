H Γκλεν Κλόουζ διακρίθηκε μία μέρα πριν τα Όσκαρ, στα Independent Spirit Awards

Μπορεί τελικά η παλαίμαχη Γκλεν Κλόουζ να έχασε τελικά το βραβείο Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου για την «Σύζυγο», ωστόσο ένα 24ωρο πριν τα Όσκαρ, διακρίθηκε στα Independent Spirit Awards 2019. Επίσης το «Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει» του Μπάρι Τζένκινς που παίζεται από την περασμένη Πέμπτη στην Αθήνα ήταν ο μεγάλος νικητής της φετινής απονομής (στα Όσκαρ από τις 3 υποψηφιότητες κατέκτησε 1 του β’ γυναικείου ρόλου για την 48χρονη Ρετζίνα Κινγκ).

Μολονότι τα Independent Spirit Awards κάθε άλλο πάρα προσπαθούν να ανταγωνιστούν τα Όσκαρ, με την πλειονότητα των υποψηφιοτήτων τους να περιλαμβάνουν ονόματα και ταινίες που η Ακαδημία δείχνει να μην γνωρίζει καν την ύπαρξή τους, η απονομή του περασμένου Σαββάτου 23/2, έμοιαζε να αποκαθιστά μερικές από τις μεγαλύτερες αδικίες των φετινών Οσκαρικών υποψηφιοτήτων, όπως έγραψε το flix.gr.

Έτσι, ο μεγαλύτερος ίσως αδικημένος των φετινών Οσκαρ, το «Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει» του Μπάρι Τζένκινς αναδείχθηκε σε θριαμβευτή της βραδιάς καθώς απέσπασε τα βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου, τη στιγμή που η ταινία ήταν υποψήφια στα βραβεία της Ακαδημίας μονάχα για το τρίτο από αυτά (μαζί και με αυτό της μουσικής και του διασκευασμένου σεναρίου)

Αντίστοιχα, τα Independent Spirit Awards έκαναν ακόμα πιο αισθητή τη σκανδαλώδη απουσία του Ίθαν Χοκ από τις Οσκαρικές υποψηφιότητες, χαρίζοντάς του το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο «First Reformed - Ακρότητες» του Πολ Σρέιντερ που στην Πάτρα είχε προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη. Ακόμα στην απονομή των Ανεξάρτητων - Independent Spirit Awards επιβραβεύτηκε το «Won’t You Be My Neighbor?», το πιο επιτυχημένο εισπρακτικά ντοκιμαντέρ της χρονιάς, το οποίο κανείς δεν πίστευε ότι δεν βρήκε μια θέση στην πεντάδα των φετινών Όσκαρ.

Έτσι, έληξε η φετινή απονομή των Independent Spirit Awards, που για 1η φορά εδώ και πολλά χρόνια κρατά μια τεράστια απόσταση από τα Όσκαρ.

Αναλυτικά τα βραβεία:

Καλύτερη Ταινία

«If Beale Street Could Talk»

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Μπάρι Τζένκινς για το «If Beale Street Could Talk»

Καλύτερη Πρώτη Ταινία

«Sorry to Bother You» (ένα φιλμ που είχε πρωτοπροβληθεί στο Φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου του Σάντανς)

Α' Γυναικείος Ρόλος

Γκλεν Κλόουζ για το «The Wife»

Α' Ανδρικός Ρόλος

Ίθαν Χοκ για το «First Reformed»

Β' Γυναικείος Ρόλος

Ρετζίνα Κινγκ για το «If Beal Street Could Talk»

Β' Ανδρικός Ρόλος

Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ για το «Can You Ever Forgive Me?» (η ταινία παίζεται αυτές τις μέρες στην Πάτρα).

Καλύτερο Σενάριο

«Can You Ever Forgive Me?» (το σενάριο ήταν υποψήφιο και στα Όσκαρ)

Καλύτερο Πρώτο Σενάριο

«Eighth Grade»

Καλύτερη Φωτογραφία

«Suspiria»

Καλύτερο Μοντάζ

«You Were Never Really Here» (την ταινία θα την δείξει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας)

Βραβείο Τζον Κασαβέτης

«En el Septimo Dia»

Βραβείο Ρόμπερτ Αλτμαν για το καλύτερο καστ

«Suspiria»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

«Won’t You Be My Neighbor?»

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

«Roma» (Μεξικό)

Βραβείο Παραγωγών Piaget

Σριχαρί Σέιθ

Βραβείο Υποσχόμενου Δημιουργού

Άλεξ Μοράτο για το «Socrates»

Βραβείο Bonnie

Ντέμπρα Γκράνικ

Truer Than Fiction

Μπινγκ Λιού για το «Minding the Gap».