Έσωσε την παρτίδα η Κόλμαν για το The favourite με όσκαρ Α' γυναικείου - Καλύτερη ταινία το Green Book- Η σκηνοθεσία πήγε στο ΡΟΜΑ

Η ταινία «Το Πράσινο Βιβλίο» του Πίτερ Φαρέλι αποδείχθηκε τελικά η... ευνοούμενη της 91ης τελετής απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου: απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο Πίτερ Φαρέλι μίλησε για το νόημα της αγάπης, ενώ έκανε ειδική μνεία στον πρωταγωνιστή της ταινίας Βίγκο Μόρτενσεν και ευχαρίστησε τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, την Οκτάβια Σπένσερ, και όσους ενεπλάκησαν στην ταινία. Το βραβείο απένειμε στον Φαρέλι η Τζούλια Ρόμπερτς.

Το «Πράσινο Βιβλίο» βασίζεται σε πραγματική ιστορία και έχει κερδίσει, μεταξύ άλλων, το Βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Παραγωγών.

"Green Book" has won the 2019 Oscar for Best Picture.



"The whole story is about love. It's about loving each other despite our differences, and finding out the truth about who we are. We're the same people." #Oscars https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/CVEWkboxPK — ABC News (@ABC) February 25, 2019

Ο Αλφόνσο Κουαρόν κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το «Ρόμα», το ασπρόμαυρο, προσωπικό ταξίδι αναμνήσεων του σκηνοθέτη από το Μεξικό. Πρόκειται για τον πρώτο δημιουργό που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο με μια ασπρόμαυρη, ξενόγλωσση, ισπανόφωνη ταινία.

Ο Μεξικανός σκηνοθέτης έχει ήδη κερδίσει ένα Όσκαρ Σκηνοθεσίας, για το «Gravity», το 2014. «Ποτέ δεν θα βαρεθώ να βρίσκομαι εδώ!» είπε ο Αλφόνσο Κουαρόν, ευχαριστώντας τις δύο πρωταγωνίστριές του, τους συνεργάτες του, την Ακαδημία, το Μεξικό και την οικογένειά του. Ο περσινός νικητής του Όσκαρ Σκηνοθεσίας, ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, ήταν εκείνος που απένειμε το βραβείο στον Κουαρόν.

JUST IN: Alfonso Cuarón wins the award for Best Directing for "Roma." It's his fourth Oscar. https://t.co/zSrvQG8ZE6 #Oscars pic.twitter.com/UQjaf0qRfO — ABC News (@ABC) February 25, 2019

Ο Αλφόνσο Κουαρόν κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας για τη «Ρόμα», την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, στην οποία υπογράφει (και) τη φωτογραφία.

Η Ολίβια Κόλμαν επικράτησε της Γκλεν Κλόουζ, κερδίζοντας το Όσκαρ A' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου, όπου υποδύεται τη Βασίλισσα Άννα. Αυτό είναι το πρώτο βραβείο Όσκαρ - μέχρι στιγμής - για την ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη, ο οποίος μετά την ανακοίνωση του βραβείου σηκώθηκε από τη θέση του και φίλησε τη Βρετανίδα ηθοποιό.

JUST IN: Olivia Colman wins the Oscar for Best Actress in a Leading Role. #Oscars https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/alGeAW3GU1 — ABC News (@ABC) February 25, 2019

Olivia Colman gives an acceptance speech by turns heartfelt, hysterical, genuine, and inspiring.



"Any little girl who's practicing her speech on the tele—you never know!" https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/3viuHkcN41 — ABC News (@ABC) February 25, 2019

Olivia Colman, who just won the Oscar for Best Actress, addresses Glenn Close: "You've been my idol for so long, and this is not how I wanted it to be. I think you're amazing. I love you very much." https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/CNFFDPTzmc — ABC News (@ABC) February 25, 2019

Η «μεταμόρφωση» του Ράμι Μάλεκ στον θρυλικό frontman των Queen, τον Φρέντι Μέρκιουρι, στην ταινία «Bohemian Rhapsody» του Μπράιαν Σίνγκερ, χάρισε στον Αμερικανό ηθοποιό το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου. Η βράβευση του κάνει τον 38χρονο Μάλεκ έναν από τους νεότερους νικητές στη συγκεκριμένη κατηγορία.

«Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που με φέρατε εδώ, όλους όσοι με βοηθήσατε, στοιχηματίσατε πάνω μου, κι ας μην ήμουν η πιο προφανής επιλογή. Είμαι γιος μεταναστών από την Αίγυπτο, Αμερικανός πρώτης γενιάς κι η ιστορία μου γράφεται τώρα (...). Είμαι ευγνώμων σε όποιον πίστεψε σε μένα, θα κρατήσω αυτή τη στιγμή σαν θησαυρό» είπε ο Μάλεκ, που δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους Queen και τους συντελεστές της ταινίας - πλην του σκηνοθέτη της, του Μπράιαν Σίγνκερ, που απολύθηκε μετά τα σκάνδαλα σεξουαλικής παρενόχλησης που ήρθαν στο φως.

"To anyone struggling" with their identity, Rami Malek says, "we made a film about a gay man, an immigrant, who lived his life just unapologetically himself. And the fact I'm celebrating him and this story with you tonight is proof that we're longing for stories like this." pic.twitter.com/VFM1rENy1K — ABC News (@ABC) February 25, 2019

Η Ρετζίνα Κινγκ επικράτησε ίσως στην πιο απρόβλεπτη κατηγορία της οσκαρικής βραδιάς, κερδίζοντας Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει» του Μπάρι Τζένκινς.

«Είμαι παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί, αν έχεις την αγάπη και την υποστήριξη των γύρω σου» είπε συγκινημένη η ηθοποιός, παραλαμβάνοντας το βραβείο, το οποίο αφιέρωσε στον Τζέιμς Μπόλντουιν -τον συγγραφέα του βιβλίου που αποτέλεσε τη βάση του σεναρίου της ταινίας – ενώ ευχαρίστησε τους συνεργάτες και τη μητέρα της.

Μόλις δύο χρόνια μετά το Όσκαρ που έλαβε για το «Moonlight» κι έχοντας διακριθεί ήδη στις Χρυσές Σφαίρες, τα SAG, τα BAFTA και τα βραβεία αρκετών κριτικών ενώσεων, ο Μαχερσάλα Αλί κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Πράσινο Βιβλίο» του Πίτερ Φαρέλι. Πρόκειται για την δεύτερη βράβευση του ηθοποιού στη δεύτερη υποψηφιότητά του .

Mahershala Ali gives an acceptance speech for his second Best Supporting Actor award.



He dedicated the award to his grandmother for her encouragement. "I would not be here without her." https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/kGFWMNEn11 — ABC News (@ABC) February 25, 2019

Το Όσκαρ τραγουδιού πήρε η Lady Gaga

Το Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής απονεμήθηκε στον Λούντβιγκ Γκόρανσον, για το soundtrack του «Black Panther».

Η δε στιγμή που έκανε τους πάντες να υποκλιθούν στο κωμικό ταλέντο της Μελίσα ΜακΚάρθι ήταν όταν εμφανίστηκε στη σκηνή, συνοδευόμενη από τον Brian Tyree Henry εμφανίστηκε ντυμένη σαν τη… Βασίλισσα Άννα από το The Favourite με ένα λούτρινο κουνέλι στα χέρια για να παρουσιάσει το Όσκαρ Καλύτερος Κοστουμιών.