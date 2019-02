ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Η ΔΙΑΠΡΕΠΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η δερματολόγος Χαριτίνη Πετροπούλου, διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών αναπτύσσει στο thebest.gr τις καινούργιες και δραστικές μεθόδους της αισθητικής δερματολογίας, που αναφέρθηκαν στο ετήσιο παγκόσμιο συνέδριο αντιγήρανσης στο Παρίσι το Φεβρουάριο 2019- IMCAS (International Master Course on Asing Science). Οι τάσεις που ξεχωρίζουν για το πρότυπο ομορφιάς είναι η στροφή σε περισσότερο φυσικά look (natural beauty) και ο συνδυασμός θεραπειών που θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι εγκαταλείπονται τα εκκεντρικά πρότυπα και λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ του καθενός, η σύγχρονη αισθητική ιατρική προτείνει εξατομικευμένες λύσεις και προσφέρει μια πιο ολιστική προσέγγιση.

Γνωρίζουμε πως οι μηχανισμοί γήρανσης είναι πολλοί και δεν αρκεί μια εφαρμογή botox για να χαρίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το ιδανικό είναι ένα μελετημένο από ειδικό ιατρό δερματολόγο ή πλαστικό χειρούργο, μακροπρόθεσμο πρόγραμμα θεραπείας με εξειδικευμένες εφαρμογές υλικών, συσκευών και καλλυντικών που θα αναστρέφουν την πορεία της γήρανσης.

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Προτείνονται λοιπόν θεραπείες σε πρόσωπο και σώμα, οι οποίες μπορούν να διεγείρουν τους μηχανισμούς ανάπλασης και να οδηγήσουν σε ένα ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα.

Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την υφή του δέρματός μας, να μειώσουμε τις ρυτίδες και να εξαλείψουμε τις καφέ κηλίδες, που έχουν δημιουργηθεί στο πρόσωπό μας, μια πρωτοποριακή εφαρμογή της θεραπείας Fractional Laser προσφέρει ολική ανανέωση του προσώπου.

Αν χρειαζόμαστε άμεση ενυδάτωση στο πρόσωπο και το σώμα, την πιο δραστική λύση αποτελεί η εφαρμογή της μεσοθεραπείας, τα skin boosters , το υαλουρονικό ή πολυγαλακτικό οξύ καθώς και το PRP (Platelet Rich Plasma).

Η μεσοθεραπεία αποτελούμενη από πολυβιταμινούχα σκευάσματα, τονώνει το δέρμα του προσώπου, ενώ βοηθά στην εξάλειψη της κυτταρίτιδας στο σώμα. H νέα κατηγορία ενέσιμων υλικών διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου, σμιλεύουν την επιδερμίδα του προσώπου ή του ντεκολτέ και προσδίδουν εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το υαλουρονικό οξύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως ενισχύοντας την επιδερμίδα και τα χαρακτηριστικά του προσώπου, κάνει τα χείλη να φαίνονται πιο νεανικά και ενυδατωμένα ενώ παράλληλα βελτιώνει τις ρυτίδες «γεμίζοντάς τες».

Αν επιθυμούμε να σβήσουμε τις ενεργές ρυτίδες γύρω από τα μάτια (πόδι της χήνας), το μεσόφρυο, ή το μέτωπο, τότε η χρήση της βοτουλινικής τοξίνης (Βotox ή Dysport) δίνει τη λύση.

Εάν έχουμε κάποιο βαθμό χαλάρωσης και επιθυμούμε ένα mini lift χωρίς χειρουργική επέμβαση προτείνεται η νέα και πολύ δημοφιλής μη επεμβατική τεχνική που βασίζεται στην υποδερμική ανόρθωση και σύσφιξη των χαλαρωμένων ιστών με αναρτώμενα χειρουργικά νήματα PDO ή COG .

Αν έχουμε ανάγκη από άμεση τόνωση και σύσφιξη τόσο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα, τότε οι ραδιοσυχνότητες (RF) αποτελούν την κατάλληλη θεραπεία. Σε περιοχές όπου υπάρχει τοπικό λίπος (μόνο του ή σε συνδυασμό με κυτταρίτιδα) η κρυολιπόλυση μπορεί να εφαρμοστεί με σημαντικά αποτελέσματα, καθώς και η μέθοδος Cavitation και Lipomassage κατά την οποία με τη βοήθεια ειδικών κεφαλών πραγματοποιείται λεμφικό μασάζ σμιλεύοντας το σώμα. Μπορεί να συνδυαστεί επίσης, για καλύτερο αποτέλεσμα, με μια σειρά από ενέσεις μεσοθεραπείας.

Ο ειδικός δερματολόγος ή ο πλαστικός χειρούργος θα προτείνει τις κατάλληλες μεθόδους και τους συνδυασμούς θεραπειών που έχει ανάγκη ο καθένας μας.







*Dr. Χαριτίνη Πετροπούλου, MD, PhD

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

τ.Ιατρός Νοσ. “Α.Συγγρός”

τ.Ιατρός St.Thomas΄ Hospital, King΄s College, Λονδίνο

Member of European Dermatology Academy

Μέλος της Ελληνικής Δερματολογικής - Δερματοχειρουργικής Εταιρείας

