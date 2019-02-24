Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 24 Φεβρουαρίου

Φαρμακεία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 24 Φεβρουαρίου
 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας

08:00 πμ - 21:00 μμ ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 4 - ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΛΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 7 - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΣ 42 - ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛ.ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 95 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΘΗΝΩΝ 170 - ΕΥΡΩΤΑ ΑΓΥΙΑ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΡΝΟΥ) 21:00 μμ - 02:00 πμ ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93 ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 37 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ 02:00 πμ - πρωί ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης

8:00-21:00 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΙΣΣΟΣ ΤΗΛ.: 26930 71977 21:00-πρωί ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23560

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας

09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-523.703

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων

09:00-14:00 & 14:00-21:00 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου

09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΔΙΠΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΑΛΗΡΟΥ 76 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ.: 2610-931.050

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας

09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΚΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δημοκρατίας 102 Οβρυα - πλησίον ΑΒ Βασιλόπουλος ΤΗΛ. 2610-526.140

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων

09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού

09:00-14:00 & 14:00-21:00 ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 24/02/2019 13:13

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/519481

thebest.gr © 2019

Life&the City
Όταν η Αλίκη πόζαρε με τον Λάγκερφλεντ! ΦΩΤΟ Από το αρχείο του Γιάννη Παπαμιχαήλ
Όταν η Αλίκη πόζαρε με τον Λάγκερφλεντ! ΦΩΤΟ
Αθλητισμός
Επιτυχίες των αθλητών του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών (ΦΩΤΟ)Σε Καλαμάτα και Λουτράκι
Επιτυχίες των αθλητών του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών (ΦΩΤΟ)
Culture
Εκδήλωση με... Φωτοσινεγραφία και Έκσταση στο Καρναβάλι της Πάτρας«Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΝΥΧΤΑ και οι ημέρες των χρωμάτων» του Χάρη Α. Πρέσσα
Εκδήλωση με... Φωτοσινεγραφία και Έκσταση στο Καρναβάλι της Πάτρας


Φαρμακεία
Πολιτική
«Ρουβίκωνας»: Νέα επίθεση με βαριοπούλες σε πολυκατάστημα– ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟΟκτώ προσαγωγές
«Ρουβίκωνας»: Νέα επίθεση με βαριοπούλες σε πολυκατάστημα– ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Κοινωνία
4.783 Πατρινοί στη «φάκα» του νέου ΚΟΚ για αντικοινωνική συμπεριφορά – Η Τροχαία τους πήρε δίπλωμα και πινακίδες – ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακόμη δεν έχει εκδοθεί η Υπουργική απόφαση για το ύψος του χρηματικού προστίμου
4.783 Πατρινοί στη «φάκα» του νέου ΚΟΚ για αντικοινωνική συμπεριφορά – Η Τροχαία τους πήρε δίπλωμα και πινακίδες – ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αγορά
Οι κλάδοι με τα μεγαλύτερα ποσοστά αδήλωτης εργασίας και τα πρόστιμα του 2018 στη Δυτική ΕλλάδαΜε βάση την έκθεση "Άρτεμις"
Οι κλάδοι με τα μεγαλύτερα ποσοστά αδήλωτης εργασίας και τα πρόστιμα του 2018 στη Δυτική Ελλάδα



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σπαραγμός για τον 24χρονο Σπύρο Θωμά στην Πάτρα - Δάκρυα, τιμές και ο Εθνικός Ύμνος στην κηδεία του Εύζωνα - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ Σπαραγμός για τον 24χρονο Σπύρο Θωμά στην Πάτρα - Δάκρυα, τιμές και ο Εθνικός Ύμνος στην κηδεία του Εύζωνα - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ
Βαρύ πένθος στην Πάτρα: Αυτή την ώρα η κηδεία του Εύζωνα Σπύρου Θωμά – Με στρατιωτικές τιμές το «αντίο» - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ Βαρύ πένθος στην Πάτρα: Αυτή την ώρα η κηδεία του Εύζωνα Σπύρου Θωμά – Με στρατιωτικές τιμές το «αντίο» - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ
Πάτρα: Το Σάββατο η κηδεία του 24χρονου Σπύρου Θωμά Πάτρα: Το Σάββατο η κηδεία του 24χρονου Σπύρου Θωμά
Έσπασαν καρδιές για τον 24χρονο Σπύρο Θωμά στην Πάτρα - Δάκρυα, τιμές και ο Εθνικός Ύμνος στην κηδεία του Εύζωνα - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ Έσπασαν καρδιές για τον 24χρονο Σπύρο Θωμά στην Πάτρα - Δάκρυα, τιμές και ο Εθνικός Ύμνος στην κηδεία του Εύζωνα - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ
"Σε ευχαριστούμε για το υπέροχο ταξίδι" - Το αντίο του τραγικού πατέρα του Εύζωνα "Σε ευχαριστούμε για το υπέροχο ταξίδι" - Το αντίο του τραγικού πατέρα του Εύζωνα
"Έσπασαν" οι στρατιώτες της Προεδρικής Φρουράς στην κηδεία του Σπύρου, στην Πάτρα - ΦΩΤΟ "Έσπασαν" οι στρατιώτες της Προεδρικής Φρουράς στην κηδεία του Σπύρου, στην Πάτρα - ΦΩΤΟ
Πανελλήνια θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του Εύζωνα Σπύρου Θωμά – Το μεσημέρι στην Πάτρα η κηδεία του Πανελλήνια θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του Εύζωνα Σπύρου Θωμά – Το μεσημέρι στην Πάτρα η κηδεία του
Κρίσιμες ώρες για την Ευανθία Στιβανάκη – Δίνει μάχη στην Εντατική του Ρίου Κρίσιμες ώρες για την Ευανθία Στιβανάκη – Δίνει μάχη στην Εντατική του Ρίου
Κηδείες που θα γίνουν την Κυριακή 24 και τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 Κηδείες που θα γίνουν την Κυριακή 24 και τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019
Πάτρα: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του εφημέριου του Αγίου Παντελεήμονα Αθανάσιου Σταματόπουλου – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ Πάτρα: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του εφημέριου του Αγίου Παντελεήμονα Αθανάσιου Σταματόπουλου – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ