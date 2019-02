Συγκίνηση στο Χόλυγουντ: Έσβησε ο Αμερικανός σκηνοθέτης & χορογράφος Στάνλεϊ Ντόνεν

Για μένα το να σκηνοθετείς είναι σαν να κάνεις σεξ: όταν είναι καλό, είναι πολύ καλό, αλλά όταν είναι κακό, είναι και πάλι καλό. Ήταν μία από τις ατάκες του σκηνοθέτη Στάνλεϊ Ντόνεν - Stanley Donen ο οποίος είχε γεννηθεί στη Νότια Καρολίνα στις 13 Απριλίου 1924 και πέθανε το Σάββατο 23/2/2019 σε ηλικία 94 ετών.

Υπήρξε σκηνοθέτης και χορογράφος, ο οποίος κατάφερε να συνδυάσει τις δυο του αυτές αγάπες γυρίζοντας μερικά από τα πιο κλασικά μιούζικαλ του Χόλιγουντ, ανάμεσά τους το «Singing in the Rain – Τραγουδώντας στη βροχή» το 1952 με πρωταγωνιστή τον Τζιν Κέλι, το «On the Town» το 1949 με πρωταγωνιστές τους Κέλι και Φρανκ Σινάντρα, το «Seven Brides for Seven Brother» το 1949 ενώ το 1957 ένωσε μαζί δυο από τα πιο μεγαλύτερα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας της εποχής εκείνης, τον Φρεντ Αστέρ και την Όντρεϊ Χέπμπορν στο «Funny Face».

H καριέρα του Stanley Donen το Χόλιγουντ ήταν τόσο μεγάλη που είχε δηλώσει στο Vanity Fair το 2013 πως «ο ήχος ήταν ακόμα κάτι πολύ καινούργιο όταν ξεκίνησα να κάνω ταινίες. Και ο λόγος που τα μιούζικαλ έγιναν πραγματικότητα είναι λόγω του ήχου. Μπορούσαν να βάλουν ήχο στις ταινίες! Έτσι ξεκίνησαν όλα».

Όπως αναφέρει το flix.gr, έκανε τέσσερις ταινίες με τον Κάρι Γκραντ, ενώ η τελευταία του ταινία ήταν το «Blame it on the Rio» το 1984 με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Κέιν, η οποία ωστόσο ήταν μια εισπρακτική αποτυχία. Το 1998 πήρε το μοναδικό τιμητικό Όσκαρ της καριέρας του για «τις ταινίες του οι οποίες χαρακτηρίζονται από χάρη, κομψότητα, πνεύμα και οπτική καινοτομία», ενώ ο ίδιος δεν είχε προταθεί ποτέ για καμία του ταινία πριν.

Τα νέα για το θάνατο του Στάνλει Ντόνεν έγιναν γνωστά από ένα tweet που έκανε ο κριτικός κινηματογράφου Μαίκλ Φίλιπς της Chicago Tribune, ενώ πριν το είχε επιβεβαιώσει και ο ένας από τους γιούς του σκηνοθέτη.