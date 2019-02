Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος: Μαθητές από τέσσερις χώρες, σε ρόλο περιφερειακών συμβούλων

Το ρόλο των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου «ανέλαβαν» σήμερα Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2018 μαθητές από την Πάτρα, την Βερόνα της Ιταλίας, την Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, τη Σκόφια Λόκα της Σλοβενίας και την Καρακάλ της Ρουμανίας που συμμετείχαν στη συζήτηση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, διατυπώνοντας τις θέσεις και προτάσεις τους με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του πιο πολύτιμου φυσικού πόρου, του νερού.

Ως μια ξεχωριστή ευρωπαϊκή εκδήλωση που αφορά τη νεολαία και την εκπαιδευτική κοινότητα, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για το μέλλον, χαρακτήρισε τη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και τόνισε: «Η αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου είναι μια αίθουσα στραμμένη σε δραστηριότητες της εκπαίδευσης και της Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι η οικογένειά μας και είμαστε εδώ για να κινητοποιούμε ιδιαιτέρως τη νεολαία, όλες τις εκπαιδευτικές κοινότητες και δυνάμεις για τη δημοκρατία, τη γνώση, την αλληλοκατανόηση των κοινωνιών, με στόχο πάνω απ’ όλα την ειρήνη και την αξιοπρέπεια όλων των πολιτών απ’ όλες τις χώρες».

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Αγγελόπουλος υποδέχτηκε τους μαθητές και μαθήτριες συνοδευόμενους από τους εκπαιδευτικούς τους από την Ιταλία (Cricelli Giuseppina, Maccari Elena), την Τουρκία (Ozge Dogan, Ilhan Harum Can), τη Σλοβενία (Jerneja Bokal, Magdalena Ovsenek, Petra Kavcic) και τη Ρουμανία (Gherasim Gabriela, Gheorghiu Diana), οι οποίοι φιλοξενούνται για μια εβδομάδα από το 45ο Δημοτικό Σχολείο της Πάτρας (Ερμιόνη Τσιλιγκιριάν, Ιωάννα Θεοδωροπούλου), στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +KA229 με τίτλο «The spirit of responsibility for the environment» (Το πνεύμα της ευθύνης για το περιβάλλον).

«Είναι μεγάλη η χαρά μου να καλωσορίσω τους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Σας ευχαριστούμε όλους, όσοι συμβάλλατε στην προσπάθεια αυτή», είπε ο κ. Αγγελόπουλος και τόνισε ιδιαιτέρως τη συνεισφορά το υπευθύνων στο Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Πάτρας - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ευαγγελία Αθανασοπούλου), όπου ενημέρωσαν τους επισκέπτες για την Ευρωπαϊκή Πολιτική για το Περιβάλλον και τις Κλιματικές Αλλαγές.

Με την ευχή και την παρότρυνση ν’ αξιοποιήσουν το χρόνο και τις εμπειρίες τους από τη διαμονή τους στην περιοχή μας, υποδέχτηκε τους μαθητές κ. Κατσιφάρας, υπογραμμίζοντας ότι «η Πάτρα, η έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι μια πόλη στραμμένη προς την Ευρώπη, ένα από τα πιο σημαντικά εμπορικά και επιβατικά λιμάνια της Μεσογείου». Δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι τέτοιου είδους ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελούν την αφορμή να έρθουν πιο κοντά μικροί και μεγάλοι πολίτες της Ευρώπης και κατέληξε: «Θέλω να γίνετε όλοι φίλοι μεταξύ σας, θέλω να γίνουμε όλοι φίλοι μεταξύ μας. Η φιλία είναι μια πανανθρώπινη αξία και μέσα απ’ αυτήν μπορούμε να διασφαλίζουμε την ειρήνη και τη δημοκρατία. Είστε φίλοι της Πάτρας και της Περιφέρειάς μας. Θέλω να ξέρετε ότι εμείς θα είμαστε σταθερά φίλοι σας».

Χαιρετισμό απεύθυνε και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας Δρ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος.

Στο πλαίσιο αυτής της ειδικής συνεδρίασης οι μαθητές παρουσίασαν μέσα από προβολές που είχαν ετοιμάσει τις βλαβερές επιπτώσεις από τη μόλυνση στη θάλασσα, στα ποτάμια και στους υδροβιότοπους, τη δημιουργία των «νησιών» από πλαστικό και τις δυσκολίες ανακύκλωσης των σκουπιδιών, αντάλλαξαν τις δικές τους ανησυχίες για το περιβάλλον, τον κύκλο του νερού, τη διαχείρισή του και τον καθαρισμό του.

Τα παιδιά έδειξαν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται όλο τον κύκλο του νερού και επιθυμούν να μάθουν να καταναλώνουν χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον, βάζοντας έτσι το δικό τους λιθαράκι στην προστασία του πλανήτη.