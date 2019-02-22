Κηδείες και Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019

ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝ. ΚΑΛΕΝΤΖΗ – ΕΤΩΝ 70
Κηδεύουμε το Σάββατο 23/2/2019 & 12 μες. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΛΕΝΤΖΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΛΕΝΤΖΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΛΗ ΚΡΙΛΗ (ΕΤΩΝ 83)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΗ ΚΡΙΛΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΕΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΜΗΛΑΤΟΥ.
ΟΙ ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ:
Οικογένεια ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΕΝΟΥ
Οικογένεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ και ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πάτρα, Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκωματά, 262 22, τηλ. 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΓΓ. ΛΑΛΑ - ΕΤΩΝ 57
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-2-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΑΜΑΛΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΗ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΑΓΓ. ΛΑΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΔΩΡΟΘΕΑ ΛΑΛΑ,ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΕΜΙΡΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ και ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ»
* Γραφείο τελετών Μιχαήλ Νικ. Παπαδιονυσίου
Γεώργιου Παπανδρέου 73 (πρώην Καλαβρύτων)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23-2-2019 και ώρα 8.30 π.μ. στον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου Πετρωτού, 40/νθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘ. ΔΟΥΒΡΗ - ΕΤΩΝ 60
Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν μα προσευχηθούν μαζί μας.
Η σύζυγος: Αγγελική.
Τα παιδιά του: Θανάσης και Μαρία Δούβρη, Ανδρέας Δούβρης.
Τα εγγόνια του: Αγγελική, Νικόλαος, Νικόλαος, Ανδρέας.
Η μητέρα του: Αρχοντούλα χήρα Ανδρ. Μακρόπουλου.
Τα αδέλφια του: Αποστόλης και Μαρία Δούβρη, Ευγενία και Γεώργιος Μητρόπουλος, Σπύρος και Διαμάντω Μακροπούλου, Θανάσης και Παναγιώτα Μακροπούλου, Ελένη και Χρήστος Νικολακόπουλος, Σταύρος και Αφροδίτη Μακροπούλου, Βασίλης και Χριστίνα Μακροπούλου.
Τα ανίψια του και οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23-2-2019 και ώρα 8.30 π.μ. στον ιερό ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών 40/νθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας.
ΚΩΝ/ΝΑΣ χήρας ΠΑΝ. ΚΑΒΒΑΔΙΑ - ΕΤΩΝ 86
Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν μα προσευχηθούν μαζί μας.
Τα παιδιά της: Γεώργιος και Χρυσούλα Καββαδία, Ευτυχία και Φώτης Ζέρβας.
Τα εγγόνια της: Παναγιώτης, Αριάνα, Ήρα, Νάντια.
Τα αδέλφια της: Γιάννης και Βάσω Ντάκου.
Τα ανίψια της και οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23-2-2019 και ώρα 8.30 π.μ. στον ιερό ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας.
ΙΕΡΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤ. ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ -ΕΤΩΝ 68
Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας.
Η πρεσβυτέρα: Βαρβάρα
Η κόρη του: Βασιλική.
Τα αδέλφια του: Κων/να και Κων/νος Νικολακόπουλος, Κων/νος και Τάνια Τακτικού, Βασίλειος Τακτικός, Μαργαρίτα και Βασίλειος Σωτηρόπουλος, Μαρία χήρα Γ. Ασημακόπουλου, Παρασκευή χήρα Δ. Μπαμπίλη, Γεώργιος και Ιωάννα Σφυρη, Κων/νος και Καλλιόπη Σφυρη, Βασίλειος και Όλγα Σφυρη, Δημήτριος και Θεοδώρα Φλόκα, Θεόδωρος και Μαρία Σφυρη.
Οι ανεψιοί και οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 8.30 π.μ., στον Παλαιό ερό Ναό Αγίου Βασιλείου Βραχνεΐκων, θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη του να παραβρεθούν για να προσευχηθούν μαζί μας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αγγελική
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γεώργιος και Θεώνη Μπράτη, Πίνδαρος Ανδριόπουλος, Γεώργιος και Καλλιόπη Ανδριοπούλου
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: Μερόπη (χήρα) Μανιοπούλου, Πέτρος και Μαρία Αποστολοπούλου
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: Λυδία, Μαρία, Νικόλαος-Σάββας
ΟΙ ΑΝΙΨΙΟΙ και ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/2/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΥΔΟΚΙΑΣ (χήρας) ΣΤ. ΦΛΩΡΑΤΟΥ – ΕΤΩΝ 93
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ, ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/2/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΤΖΙΦΑ – ΕΤΩΝ 83
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΕΛΕΝΗ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/2/2019 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΥΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΤΩΝ 97
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ, ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ, Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/2/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ (χήρας) ΣΠ. ΜΗΛΑ - ΕΤΩΝ 82
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΚΩΝ/ΝΑ ΜΗΛΑ, ΜΑΡΙΑ & ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΖΑΘΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ, ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/2/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ - ΕΤΩΝ 82 & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ – ΕΤΩΝ 48
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η ΚΟΡΗ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΗ: ΑΣΗΜΙΝΑ
Η ΚΟΡΗ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/2/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ (χήρας) ΒΑΣ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΤΩΝ 95
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΛΕΝΤΙΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΦΩΤΙΟΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/2/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ (χήρας) ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΑΜΑΝΤΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΣΩΤΗΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ, ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ, ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/2/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑΣ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΤΩΝ 63
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΑΝΣΥ ΚΑΙ ΦΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΣΟΦΙΑ, ΝΙΚΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΕΜΠΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ), ΑΣΠΑΣΙΑ (χήρα) ΜΑΡΑΜΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΛΑΒΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΑΜΑΝΤΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/2/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 ΠΜ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΤΑΣΟΥ ΒΑΣ. ΤΣΟΝΙΩΤΗ – ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΤΩΝ 64
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΝΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΑΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ: ΜΥΡΤΩ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΜΑΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/2/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 ΠΜ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΝΑΣ (χήρας) ΕΛΕΥΘ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΤΩΝ 94
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΜΥΛΩΝΑ, ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΕΥΑΓ. ΤΡΙΑΝΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ, ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ, ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/2/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΥΗΣ ΑΘ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑΝΤΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/2/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΕΣΚΟΥΚΕΪΚΩΝ 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑΣ ΒΑΣ. ΛΕΚΚΑ – ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΛΕΚΚΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΩ ΛΕΚΚΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΛΕΚΚΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΑΛ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24/2/2019 & ώρα 9:30 π.μ. στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Συχαινών ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΤΩΝ 52
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΕΒΑΣΤΗ
ΤΑ ΑΠΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ: ΑΝΝΑ (χήρα) ΔΗΜ (ΤΖΙΜΗ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΘΕΚΛΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΚΟΛΦΩ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΟΥΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24/2/2019 & ώρα 9:30 π.μ. στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου – Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου 40/ήμερτο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΑΝΔΡ. ΓΕΩΡΓ. ΧΑΣΑΠΗ – ΕΤΩΝ 66
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΟΥΚΙΑ ΧΑΣΑΠΗ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΤΣΩΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΣΑΠΗ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ & ΜΑΤΙΝΑ ΤΣΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΝΝΑ ΤΣΩΝΗ, ΚΕΛΟΝΙΚΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ (ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/2/2019 & ΩΡΑ 9 Π.Μ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 9 ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ NAZER
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΒΡΕΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ANDY NAZER
Η ΜΗΤΕΡΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ (χήρα) ΒΛΑΣΣΗ ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΧΡΥΣΑ ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ, ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ και ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι, Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103, fax 2610 340871
email [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-2-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΟΒΡΥΑΣ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 69
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΤΡΑΛΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΖΩΗ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ και ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο τελετών Μιχαήλ Νικ. Παπαδιονυσίου
Γεώργιου Παπανδρέου 73 (πρώην Καλαβρύτων)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 24-2-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑΣ ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΕΛΕΝΗ χηρα ΠΑΡ. ΚΑΣΠΙΡΗ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ και ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο τελετών Μιχαήλ Νικ. Παπαδιονυσίου
Γεώργιου Παπανδρέου 73 (πρώην Καλαβρύτων)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 24-2-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 78
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ και ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο τελετών Μιχαήλ Νικ. Παπαδιονυσίου
Γεώργιου Παπανδρέου 73 (πρώην Καλαβρύτων)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 24-2-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓ. ΤΣΑΤΣΟΥΡΗ - ΕΤΩΝ 84
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΡΗΣ, ΕΥΑΝΘΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χηρα ΑΛΕΞ. ΙΑΤΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΤΣΟΥΡΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ και ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο τελετών Μιχαήλ Νικ. Παπαδιονυσίου
Γεώργιου Παπανδρέου 73 (πρώην Καλαβρύτων)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 24-2-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝ. ΠΑΛΟΥΜΗ ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - ΕΤΩΝ 77
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΟΝΤΥΛΩ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΛΟΥΜΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΛΟΥΜΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΚΟΛΦΩ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΝΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΝΙΚΗ ΤΖΟΥΜΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ και ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο τελετών Μιχαήλ Νικ. Παπαδιονυσίου
Γεώργιου Παπανδρέου 73 (πρώην Καλαβρύτων)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 24-2-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚ. ΜΙΝΤΖΑ - ΕΤΩΝ 92
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΟΥΤΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΙΝΤΖΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΜΑΡΙΑ χηρα ΙΩΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΖΩΗ χηρα ΑΝΑΣΤ. ΠΑΤΑΚΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ χηρα ΔΗΜ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ χηρα ΦΩΤ. ΡΑΠΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΕΛΕΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ και ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο τελετών Μιχαήλ Νικ. Παπαδιονυσίου
Γεώργιου Παπανδρέου 73 (πρώην Καλαβρύτων)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 24-2-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟY ΜΙΧ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟY - ΕΤΩΝ 75
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΑΝΣΥ – ΝΤΑΪΑΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΙΧΑΗΛ & ΤΡΕΪΣΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ και ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο τελετών Μιχαήλ Νικ. Παπαδιονυσίου
Γεώργιου Παπανδρέου 73 (πρώην Καλαβρύτων)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 24-2-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 80
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ και ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο τελετών Μιχαήλ Νικ. Παπαδιονυσίου
Γεώργιου Παπανδρέου 73 (πρώην Καλαβρύτων)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 24-2-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΙΩΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΙΡΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΕΤΑΞΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΕΤΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΣΤΕΦΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΛΙΤΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΕΛΛΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ και ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο τελετών Μιχαήλ Νικ. Παπαδιονυσίου
Γεώργιου Παπανδρέου 73 (πρώην Καλαβρύτων)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]