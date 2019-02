Απίστευτο! Για πρώτη φορά στα χρονικά χιόνισε στο Λας Βέγκας – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Το πάντα ηλιόλουστο και ζεστό Λας Βέγκας στην έρημο της Νεβάδα ντύθηκε στα λευκά! Είναι η πρώτη φορά, από το 1937 που η μετεωρολογική των ΗΠΑ τηρεί αρχεία, που καταγράφεται χιόνι στην περιοχή.

Δρόμοι και πλατείες σκεπάστηκαν από ένα στρώμα χιονιού, το οποίο έγινε είδηση σε πολλά διεθνή μέσα. Το θέαμα ήταν τόσο σπάνιο, που οι χρήστες των social media, απτόητοι από την κακοκαιρία, ανέβαζαν ενθουσιασμένοι βίντεο και φωτογραφίες από το πρωτοφανές στα μετεωρολογικά χρονικά καιρικό φαινόμενο.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το Twitter.

The Scenic Drive and Visitor Center will be closed this morning, but you can enjoy this snow from almost anywhere in Las Vegas right now! pic.twitter.com/BepCSA4GsF