Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου στην Δυτική Ελλάδα

Σε πιλοτικό έργο που αφορά τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Κοινωνικής Προόδου (EU SPI) ο οποίος απεικονίζει την περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση μιας Περιφέρειας συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Είναι μία από τις δέκα επιλεγμένες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες αλλά και εθνικούς φορείς (Δυτική Ελλάδα, Catalunya, Hungary (εθνικός φορέας), Eastern and Midland Regional Assembly, Emilia Romagna, Centro, Bukuresti Ilfov, Västerbotten / Umea, Eastern Slovenia, Bratislava) στους οποίους καταγράφονται οι σχετικοί δείκτες.

Πρόκειται για το πιλοτικό πρόγραμμα Measuring what matters to EU Citizens: Social Progress in the European Regions (Εκτιμώντας τι πραγματικά ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους πολίτες: Κοινωνική πρόοδος στις ευρωπαϊκές Περιφέρειες), η εναρκτήρια συνάντηση του οποίου έγινε στις 8 Φεβρουαρίου 2019, στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες και σε αυτήν έλαβαν μέρος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η κοινοπραξία που ανέλαβε το έργο (Intrasoft, Technopolis, Orkestra, ZSI, HETFA, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Βασικός στόχος του έργου είναι να δοκιμαστεί εμπειρικά ο τρόπος χρήσης του, για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της χάραξης περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής. Ο συγκεκριμένος δείκτης καταγράφει τρεις διαστάσεις κοινωνικής προόδου: βασικές ανθρώπινες ανάγκες, θεμέλια ευημερίας και ευκαιρίες προκειμένου να επιτευχθεί μια ολική και αντιπροσωπευτική εικόνα της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά την διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε και αναλύθηκε η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί κατά την διάρκεια του έργου ενώ παράλληλα ορίστηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες για την κοινή πορεία των δραστηριοτήτων των εταίρων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες των Περιφερειών όσο και των ποιοτικών συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση κατέστησαν σαφή την ανάγκη ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Κοινωνικής Προόδου να γίνει πιο περιεκτικός με περισσότερες συνιστώσες της ποιότητας ζωής και να περιέχει ενημερωμένα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο έτσι ώστε να συμβάλλει στην διαμόρφωση πολιτικών με στόχο την μείωση των ανισοτήτων και την ορθότερη διανομή των δημοσίων δαπανών. Οι εταίροι συμφώνησαν, ότι για τους πολίτες κριτήριο ευημερίας δεν αποτελεί πλέον μόνο η οικονομική απόδοση μιας Περιφέρειας αλλά η ποιότητα ζωής που παρέχεται και επομένως όλες οι πολιτικές θα πρέπει να χαράσσονται με γνώμονα αυτή την κατεύθυνση.

Το έργο έχει χρονικό ορίζοντα 12 μηνών και το αμέσως προσεχές διάστημα η κοινοπραξία του έργου από κοινού με ειδικούς σε θέματα διαμόρφωσης του δείκτη θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις και στοχευμένες συνεντεύξεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα και να προταθούν συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές προσαρμοσμένες στην τοπική πραγματικότητα.

Παράλληλα, θα συνεχισθεί ο διάλογος μεταξύ των πιλοτικών Περιφερειών για να εμπλουτιστεί η τεχνογνωσία σε θέματα κοινωνικής προόδου με απώτερο στόχο τη συνάρτηση του δείκτη κοινωνικής προόδου με λοιπούς δείκτες περιφερειακής ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό θα αναπτυχθεί μια ειδική πλατφόρμα και θα αξιολογηθεί η διάθεση κονδυλίων της πολιτικής συνοχής.

Το έργο αναμένεται να δώσει σημαντικές κατευθύνσεις για τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάζει και υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το έργο εκτελείται από το Τμήμα Α’ της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού τα στελέχη του οποίου Σπύρος Παπασπύρου και Κωνσταντίνα Παπαγιάννη συμμετείχαν στην εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες.