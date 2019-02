Περιφερειακοί σύμβουλοι μαθητές του 45ου Δημοτικού Πατρών και οι εταίροι τους από Ιταλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Τουρκία

Ρόλο περιφερειακών συμβούλων «αναλαμβάνουν» το πρωί της Παρασκευής οι μαθήτριες και οι μαθητές από την Ιταλία, την Ρουμανία, την Τουρκία και την Σλοβενία που επισκέπτονται την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα, φιλοξενούμενοι από το 45ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +KA229 με τίτλο «The spirit of responsibility for the environment» (Το πνεύμα της ευθύνης για το περιβάλλον).

Μαθητές της Πάτρας υποδέχθηκαν με... συρτάκι και παράδοση, Τούρκους, Ρουμάνους, Ιταλούς και Σλοβένους "συμμαθητές" τους-ΦΩΤΟ

Οι μαθητές, μαζί με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς τους, είχαν ήδη την ευκαιρία να περιηγηθούν στην πόλη της Πάτρας και να επισκεφθούν, επίσης, την Αρχαία Ολυμπία και τα Καλάβρυτα.

Το πρωί της Παρασκευής τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα επισκεφθούν το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Πάτρας – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπου θα ενημερωθούν για την Ευρωπαϊκή Πολιτική για το Περιβάλλον και τις Κλιματικές Αλλαγές.

Στη συνέχεια, ως μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα αναλάβουν διαδραστικό ρόλο και θα συνεδριάσουν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκεί ως μελλοντικοί ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες θα ανταλλάξουν απόψεις, θα συζητήσουν, θα διατυπώσουν προτάσεις και θα αποφασίσουν με συλλογικές διαδικασίες για τις «πράσινες λύσεις» που θα πρέπει να υιοθετηθούν, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Την αποστολή των μαθητών θα υποδεχθούν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.