Το ταβερνάκι που ψηφίστηκε ως το καλύτερο στον κόσμο

Τα World Restaurant Awards, τα βραβεία που θεωρούνται τα «Όσκαρ της Γαστρονομίας», ψήφισαν τα καλύτερα εστιατόρια για το 2019 και εκείνο που ξεχώρισε ανάμεσα στις διάφορες γκουρμέ επιλογές, ήταν ένα ταβερνάκι στη Νότια Αφρική, που ανακηρύχθηκε το καλύτερο της χρονιάς.

Ο λόγος για το «Wofgat», ο σεφ του οποίου μπορεί να δεχτεί 20 πελάτες ταυτόχρονα, παρασκευάζει ο ίδιος το ψωμί και το βούτυρο και ακούει στο όνομα Κόμπους Βαν ντερ Μέρβε.

Στο Wofgat δεν θα βρείτε τις επισημότητες που θα περίμενε κανείς για τον πρώτο νικητή σε τέτοια βραβεία. Το προσωπικό του αποτελείται κυρίως από γυναίκες, άρχισε τη λειτουργία του πριν από περίπου δύο χρόνια σε μια παλιά εξοχική έπαυλη 130 ετών μέσα σε σπηλιά στην ακτή του Πάτερνοστερ, ενός από τα παλαιότερα ψαροχώρια της Δυτικής Ακτής, 150 χλμ. από το Κέιπ Τάουν.

Ο σεφ της ταβέρνας δήλωσε αναφορικά με τη νίκη του μαγαζιού: «Δεν αισθάνομαι ότι το αξίζω, οι συνεργάτες μου είναι αυτοί που πηγαίνουν κάθε μέρα να μαζέψουν χόρτα, παχύφυτα και σπανάκι που πρέπει να υπάρχουν εδώ… Το εστιατόριο αυτό είναι το μωρό τους. Ανυπομονώ να γιορτάσω μαζί τους πίνοντας ένα ποτήρι νοτιοαφρικανικού αφρώδους κρασιού».

Το μενού του είναι πλούσιο σε μύδια, στρείδια, αρωματικά φυτά και χόρτα που ευδοκιμούν στις αμμοθίνες της όπως αγριόσκορδο, σπανάκι και γηγενή φυτά. Πρώην δημοσιογράφος, ο Κόμπους Βαν ντερ Μέρβε που άρχισε να μαγειρεύει στα 30 του, δήλωσε ότι η φιλοσοφία του είναι να «παρεμβαίνει όσο το δυνατόν λιγότερο στα τοπικά προϊόντα και να τα σερβίρει στη γνήσια μορφή τους, αμαγείρευτα, ακατέργαστα».

Η επιλογή και ανάδειξη του Wofgat έγινε από την επιτροπή των θεσμών ανάμεσα σε 36 χώρες, από την Αυστραλία έως τη Ζιμπάμπουε, ενώ συνολικά οι κατηγορίες των βραβείων ανέρχονται σε 18, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα γαστρονομικών επιλογών (από το street food έως την κοσμοπολίτικη κουζίνα). Παράλληλα, υπήρχαν και μερικές πιο «χιουμοριστικές» κατηγορίες όπως «σεφ της χρονιάς χωρίς τατουάζ».

Στιγμιότυπα από τη βραδιά απονομής:

A massive congratulations to all our winning restaurants and everyone who joined us tonight to make it the event of the culinary calendar #worldrestaurantawards pic.twitter.com/odDnInIE4g