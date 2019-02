Στην Πάτρα την Πέμπτη ο Νίκος Παπανδρέου

Οι εκδόσεις Καστανιώτη και το βιβλιοπωλείο Discover συνδιοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του νέου βιβλίου του Νίκου Παπανδρέου με τίτλο «Ανδρέας Παπανδρέου- Ο Οικονομολόγος». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 στις 20:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Βυζαντινό», πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 106.

Με τον Νίκο Παπανδρέου θα συνομιλήσουν οι:

Θάνος Αργυρόπουλος, Οικονομολόγος

Ηλίας Κολοκούρης, υπ. Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Σ’ αυτό το σύντομο δοκίμιο ο συγγραφέας και οικονομολόγος Νίκος Παπανδρέου αναλύει την προσφορά του Ανδρέα στην οικονομική επιστήμη. Η αφήγηση δομείται γύρω από τα ιστορικά γεγονότα της εποχής που έζησε ο Ανδρέας και τον τοποθετεί ανάγλυφα πάνω στον μεγάλο καμβά της ιστορίας της σύγχρονης οικονομικής σκέψης.

Ξεκινώντας με κάποιες αμφιβολίες για τις θεωρίες που ο ίδιος δίδασκε, βλέπουμε πως χρόνια μετά τα πρώτα του βήματα στο Χάρβαρντ φτάνει στο σημείο να διαφωνεί έντονα με την ουσία της οικονομικής θεωρίας και, επιτέλους, να προτείνει το δικό του μαρξιστικό μοντέλο για τη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος.

*O Nίκος Παπανδρέου έχει γεννηθεί στην Αμερική και ζει στην Ελλάδα. Απέκτησε διάφορα εφόδια, τυπικά και μη, από το Γέηλ (Βachelors), το Πρίνστον (Ph.D. στα οικονομικά) και το Βερμόντ (λογοτεχνία). Tο 1991 παραιτήθηκε από τη Διεθνή Τράπεζα για να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία. Από το 1995 και έπειτα έχει εκδώσει εννέα βιβλία στις Εκδόσεις Καστανιώτη και, επίσης, τις μελέτες Μίκης και Μάνος: ιστορία δύο συνθετών (Εκδόσεις Κέρκυρα, 2007) και The Magical Path to the Acropolis για τον αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη (Εκδόσεις Μέλισσα, 2016). Διηγήματα και δοκίμιά του έχουν συμπεριληφθεί σε ανθολογίες και λογοτεχνικά περιοδικά του εξωτερικού (Antioch Review, The Literary Review, Threepenny Review, Harvard Review κ.ά.).

Στην Ελλάδα τα διηγήματά του έχουν δημοσιευτεί κυρίως στα περιοδικά Η λέξη και Εντευκτήριον, καθώς και στην εφημερίδα Τα Νέα.

Είναι τακτικός συνεργάτης στο μηνιαίο περιοδικό Οικονομική Επιθεώρηση, ενώ έχει συνεργαστεί με τα περιοδικά Symbol, Τomorrow και με την εφημερίδα Αξία. Το πρώτο του βιβλίο Δέκα μύθοι και μια ιστορία διασκευάστηκε από τον ίδιο σε σενάριο κινηματογραφικής ταινίας (Πρώτη φορά νονός, 2007). Κείμενά του βρίσκονται στην ιστοσελίδα του www.npapandreou.gr.