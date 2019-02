O Γιάννης Ποιμενίδης και η Ευγενία Σαμαρά είναι full in love! ΦΩΤΟ

View this post on Instagram

[ Τέσσερα ]* Χέρια.Πόδια.Χρόνια. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ❤️????????????

A post shared by Evgenia Samara Official (@eugeniasamara) on Feb 14, 2019 at 9:33am PST