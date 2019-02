Έρχεται το "7ο Let's do it Greece 2019" με θέμα #οικογένεια στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχουν τεθεί και φέτος οι δράσεις του «Let’s Do it Greece 2019», που θα πραγματοποιηθούν σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία την Κυριακή 7 Απριλίου. Η φετινή εκστρατεία «Let’s Do it Greece 2019» με θέμα #oικογένεια, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει και στηρίζει ενεργά το «Let's do it Greece» ανελλιπώς από το 2013, διευκολύνοντας και προβάλλοντας τις δράσεις εθελοντών και φορέων στη Δυτική Ελλάδα. Στόχος είναι η διάδοση του υγιούς εθελοντισμού, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθελοντών και των φορέων, με κεντρικό σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που Περιμένεις».

Ομάδες, σύλλογοι, παρέες και οποιαδήποτε συλλογικότητα επιθυμεί να συμμετέχει στην προσπάθεια με τη δική της δράση, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο Χάρτη Δράσεων στο σύνδεσμο https://www.letsdoitgreece.org/participations/new

Την εκστρατεία θα υποστηρίξει πανελλαδικά η SANITAS ενισχύοντας τις δράσεις με υλικά καθαρισμού (σακούλες και γάντια). Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν υλικά για τη δράση τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα που βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaNSCULlZ6FGE5fRClFKuu7ThhQzuYicK5glM1nlGKKEQyPA/viewform