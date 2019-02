Επιστρέφει ο Ντάνι Μπόιλ με το φιλμ «Yesterday»

Έτοιμο είναι το νέο φιλμ του βραβευμένου με Όσκαρ για το «Slumdog Millionaire», 62χρονου Βρετανού σκηνοθέτη Ντάνι Μπόιλ και έχει τον τίτλο «Yesterday».

Λέξεις και ονόματα όπως The Beatles, Ρίτσαρντ Κέρτις, Αγάπη είναι…, Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ…συνδέονται στη νέα ταινία του Ντάνι Μπόιλ που έχει μουσικό χαρακτήρα και πρωταγωνιστούν οι Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon και ο 28χρονος ποπ σταρ από το Χάλιφαξ του Δυτικού Γιορκσάιρ, Ed Sheeran.

Η ταινία Εγγλέζικης παραγωγής αναμένεται στις 27 Ιουνίου 2019 στην Ελλάδα από την Tulip entertainment ταυτόχρονα με την έξοδο της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όσο για το σενάριο του μετρ των Αγγλικών ρομαντικών κομεντί (4 Γάμοι και μία κηδεία, Μια βραδιά στο Νότινγκ Χιλ, Love actually) Ρίτσαρντ Κέρτις, έχει βασιστεί σε στόρι του Jack Barth.

Κεντρικός ήρωας είναι ο Τζακ Μάλικ που είναι μουσικός και ονειρεύεται μία μουσική καριέρα αλλά έχει απογοητευτεί. Η φίλη του Έλι προσπαθεί να τον παρακινήσει και να τον επηρεάσει θετικά έως ότου μια μέρα που ξαφνικά μετά από ένα…ατύχημα, θα δει ότι έχει χάσει τα δύο μπροστινά του δόντια αλλά & να ερμηνεύει το περίφημο κομμάτι «Yesterday» και το "Let it be" των Μπιτλς με μία διαφορά, στην κοινωνία που «ξυπνά» κανένας για την ώρα δεν γνωρίζει τους Μπιτλς. Ο Τζακ λοιπόν θα έχει την ευκαιρία της ζωής του να κάνει καριέρα…

Ο Danny Boyle είναι γνωστός από ταινίες όπως Shallow Grave, Trainspotting και το σίκουελ του το 2017, το The Beach όπου είχε παίξει ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, το φιλμ επιστημονικής φαντασίας 28 Days Later, το Slumdog Millionaire που σάρωσε στα Όσκαρ στην απονομή του 2009 κερδίζοντας συνολικά 8 βραβεία, το «127 Hours» που βασίστηκε σε πραγματική ιστορία επιβίωσης με τον Τζέιμς Φράνκο να κερδίζει υποψηφιότητα για το Όσκαρ α’ ανδρικού και το «Steve Jobs» με τον Μάικλ Φασμπέντερ και την Κέιτ Γουίνσλετ το 2015.

Το ντεμπούτο φιλμ του «Shallow Grave» το 1994 με τους Γιούαν Μακ Γκρέγκορ και Κρίστοφερ Έκλεστον είχε κερδίσει το βραβείο BAFTA του καλύτερου Βρετανικού φιλμ ενώ το Βρετανικό Κινηματογραφικό Ινστιτούτο κατατάσσει το «Trainspotting» ως το 10ο καλύτερο Βρετανικό φιλμ του 20ου αιώνα.

