Μπαλατσινού και Κουτσογιαννόπουλος στην κριτική επιτροπή του Athens Fashion Film Festival

Προ των πυλών βρίσκεται το 1ο Athens Fashion Film Festival που διεξάγεται 25-27/2 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας»), και είναι πανέτοιμο να αποκαλύψει στο κοινό όλα τα μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από την Τζένη Μπαλατσινού (παρουσιάστρια, πρώην μοντέλο), τον κριτικό κινηματογράφου Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο και τηνΙωάννα - Σαπφώ Πεπελάση (αναπληρώτρια καθηγήτρια Οικονομικής Ιστορίας στο ΕΚΠΑ).

Τα υπόλοιπα 6 μέλη της επιτροπής είναι οι εξής: Βαλέριο Καπέλι (αρθρογράφος πολιτισμού στην Corriere della Sera), Ντάριο Ναρντέλα(δήμαρχος της πόλης της Φλωρεντίας), Όρσολα ντε Κάστρο (ιδρύτρια του «Fashion Revolution») και ο Τούνα Γιλμάζ (ιδρυτής και διευθυντής του Fashion Film Festival Κωνσταντινούπολης).

Παράλληλα με τη διεθνή κριτική επιτροπή θα εργάζεται και επιτροπή νέων, η οποία αποτελείται από μπλόγκερς μόδας, σπουδαστές κινηματογράφου, μόδας και εικαστικών τεχνών.

Οι επιτροπές αυτές έχουν επιφορτιστεί με την ευθύνη ανάδειξης των πρώτων νικητών του Athens Fashion Film Festival, σε ένα πρόγραμμα 100 ταινιώνμικρου ή μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασίας.

Συγκεκριμένα τα βραβεία που θα απονεμηθούν είναι: Βραβείο: Best Fashion Film, Best in Show, Best Director, Best Script, Best Music, Best Editing, Best Photography, Best Beauty, Best Documentary, Best Emerging Talent, Best Green Film και Youth Jury Award.

ΠΗΓΗ: ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ