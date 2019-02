Δωρεάν μαθήματα από το Δημοτικό Ωδείο Πατρών

Το Δημοτικό Ωδείο Πατρών ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι μπορούν να παρακολουθήσουν Δωρεάν μαθήματα στις τάξεις όμποε, κόρνο, φαγκότο, κοντραμπάσο, στα οποία διδάσκουν οι καθηγητές, Στυλιανή Νικολαϊδη (Όμποε), Αγγελική Πουλημένου (Κόρνο), Βασίλης Πριόβολος (Φαγκότο), Βιλλέν Καραπετιάν (Κοντραμπάσο).

Επίσης το Δημοτικό Ωδείο Πατρών κάνει γνωστό, ότι αρχίζουν τα μαθήματα Drums του μοντέρνου τμήματος, στα οποία διδάσκει ο καθηγητής Ιωάννης Νοταράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου καθημερινά Αράτου 23 στο τηλ. 2610 271087.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Στελλα Νικολαϊδη- Όμποε

Η Στέλλα Νικολαΐδη γεννήθηκε στη Λάρισα, όπου και ξεκίνησε τα μαθήματα της μουσικής και του όμποε. Ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο σπουδών στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Παν/μιου Μακεδονίας και στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης με καθηγητή τον Κωνσταντίνο Χασιώτη. Από το 2008 συνέχισε της μουσικές σπουδές στη Γερμανία με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. Στην Ακαδημία της Κολωνίας μαθήτευσε στην τάξη του Prof. Christian Schneider και στην Ακαδημία του Ντέτμολντ στην τάξη του Prof. Jozsef Kiss, αποκτώντας με άριστα τους τίτλους Bachelor και Master στο Όμποε. Από το 2014 η φοίτησή της συνεχίστηκε στην Ακαδημία του Έσσεν με αντικείμενο το Μπαρόκ Όμποε και καθηγητή τον Prof. Michael Niesemann. Εργάστηκε σε δύο γερμανικές συμφωνικές ορχήστρες, τη Bergische Symphoniker και τη Bochumer Symphoniker. Επίσης συνέπραξε με διεθνούς φήμης σύνολα, όπως την Όπερα της Κολωνίας Gürzenich Orchester Köln, το σύνολο σύγχρονης μουσικής Ensemble Musik Fabrik, Μönchengladbach Synfonieorchester κ.α. Στην Ελλάδα η Στέλλα Νικολαΐδη συμπράττει με την Κ.Ο.Α., τη Συμφωνική του Δήμου Θεσσαλονίκης, την Καμεράτα/Armonia Atenea, τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών. Το Νοέμβρη του 2015 απέκτησε τη θέση του πρώτου κορυφαίου Όμποε στη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα.

Αγγελική Πουλημένου - Κόρνο

Η Αγγελική Πουλημένου είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην κατεύθυνση «Μουσική Εκτέλεση - Κόρνο» με υπεύθυνο καθηγητή τον Αντώνη Λαγό (υποτροφία Ι.Κ.Υ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου “Master's program in Symphonic Orchestra Performance” από το University of Gothenburg της Σουηδίας με καθηγήτρια στο κόρνο την Lisa Ford (υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση). Επίσης, είναι κάτοχος διπλώματος κόρνου (τάξη: Αντώνη Λαγού, Ωδείο Ραϋμόνδη), πτυχίου Αρμονίας (τάξη: Νίκου Παπαδημητρίου, Ιόνιο Ωδείο) και πτυχίου Αντίστιξης (τάξη: Σπύρου Μαυρόπουλου, Ωδείο Φίλιππος Νάκας).

Για το έτος 2009 επελέγη αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ν.Ε.Ε. (EUYO), για την χρονιά 2012 υπήρξε μέλος της Παγκόσμιας Ορχήστρας Νέων (World Youth Orchestra), ενώ για την χρονιά 2017 ήταν μέλος της Ελληνοτουρκικής Ορχήστρας Νέων (Greek-Turkish Youth Orchestra).

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια κόρνου και μουσικής δωματίου με σπουδαίους μουσικούς ανά τον κόσμο, ενώ έχει παίξει υπό την διεύθυνση εξίσου σπουδαίων μαέστρων. Έχει δώσει πολυάριθμα ρεσιτάλς και συναυλίες μουσικής δωματίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Από το 2006 έως σήμερα συνεργάζεται με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ. στη θέση του 3ου κόρνου. Από τον Νοέμβρη του 2016 συνεργάζεται με την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών και είναι μέλος του συνόλου «Επτάηχον».

Από το 2003 ως σήμερα έχει συνεργαστεί ως έκτακτη μουσικός με τις ορχήστρες: Gothenburg Symphony Orchestra, Gothenburg Wind Orchestra, Orchestra of Göteborgs Konsertkör, Ορχήστρα των Χρωμάτων, Εθνική Λυρική Σκηνή, Καμεράτα Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, Ορχήστρα Δήμου Κερκυραίων, Δημοτική Oρχήστρα Βόλου, Δημοτική Ορχήστρα Πατρών, Δημοτική Ορχήστρα Λάρισας, Συμφωνική Ορχήστρα Ρόδου, Ορχήστρα του ΕΑΠ, Ορχήστρα του University of Gothenburg, Ορχήστρα του University of York, κ.ά.

Από τον Δεκέμβριο του 2016 ως σήμερα διδάσκει κόρνο στo Δημοτικό Ωδείο Πατρών, ενώ στο παρελθόν δίδαξε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου.

Βασίλης Πριόβολος – Φαγκότο

Ο Βασίλης Πριόβολος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Είναι μουσικός, διδάκτωρ Μουσικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και κατέχει τον μεταπτυχιακό τίτλο MPhil in Music από το Πανεπιστήμιο του York. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στην Ιταλική Σχολή Αθηνών και στο Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Παλλήνης και την αποφοίτησή του από το Ωδείο Αθηνών μετέβη στο εξωτερικό και σπούδασε στα εξής Πανεπιστήμια: Royal Northern College of Music- University of Manchester με υποτροφία του ΙΚΥ, City University (London) με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση, University of York με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση.

Έχει διδάξει (Π.Δ.407) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας), και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΜΣ) τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Διδάσκει φαγκότο, μπαρόκ φαγκότο και φλάουτα με ράμφος σε Ωδεία και σεμινάρια μουσικής εκτέλεσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Από το 2003 είναι κορυφαίος Α’ σε ορχήστρες της Ελλάδας (Εθνική Συμφωνική Ορχήστρας της ΕΡΤ, Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, Ορχήστρα Academica Αθηνών κ.α.) ενώ έχει συνεργαστεί με ορχήστρες του εξωτερικού (ALEA III ENSEMBLE (BOSTON), ORCHESTRA OF BBC NORTH, HELSLINGBORG SYMPHONY ORCHESTRA, RNCM SYMPHONY ORCHESTRA κ.α.).

Στα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα είναι η έρευνα και παρουσίαση του ρεπερτορίου Παλαιάς Μουσικής (Θρησκευτική και Κοσμική Μουσική του Μεσαίωνα, μελέτη χειρογράφων του A. Vivaldi). Εκτός της διδακτορικής του διατριβής έχει συγγράψει συνολικά πέντε μελέτες (τρεις μεταπτυχιακές και δύο δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά)

Νοταράς Γιάννης - DRUMS

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Δέχθηκε τις πρώτες μουσικές επιρροές από το οικογενειακό του περιβάλλον και συγκεκριμένα από τον θείο του ,Αλέξανδρο Βασιλειάδη, διακεκριμένο ντράμερ της ελληνικής jazz σκηνής της δεκαετίας του ΄70.

Σπούδασε κρουστά συμφωνικής Ορχήστρας στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών με καθηγητές τους Σάββα Ζάννα και Χρήστο Λιάτσο.

Ξεκίνησε μαθήματα jazz drums με τον Γιώργο Τρανταλίδη και συμμετείχε σε σεμινάρια με τους John Engels, Bruno Castelucci και Stephan Galland στο Βέλγιο. Στη συνέχεια παρακολούθησε ιδιαίτερα μαθήματα με τον Νεουορκέζο master drummer Jeff Williams για 4 συνεχή έτη.

Ασχολείται κυρίως με την jazz μουσική και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό.

Έχει συνεργαστεί δισκογραφικά και συναυλιακά ,με πολλούς γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες, όπως Μ. Φραγκούλης, Α. Πρωτοψάλτη, Λ. Κηλαιδόνης, Β. Γερμανός, κ.α.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Full Circle,των Take the Money and Run και των Schema Enseble, μουσικών σχημάτων που στο βιογραφικό τους έχουν την εξής δισκογραφία: Full Circle (Timeless Visions, 40 Ορχηστρικά & Οργανικά Θέματα Ελλήνων & Ξένων Δημιουργών),Take The Money And Run (How The Story Goes, Aged 15 Years, Christmas songs, Revolution songs).

Επίσης έχει δισκογραφίσει με διάφορα μουσικά σχήματα,όπως :

Occasional Dream(Περιστασιακό Όνειρο), 4+1(Live at Sfendoni), Spyweirdos and Schema Ensemble (Feeling of Movement), Tania Giannouli Ensemble (Transcendence).

Την τελευταία τριετία κύριος άξονας της καλλιτεχνικής δημιουργίας του είναι το MOb trio, ένα μουσικό σχήμα που παράγει τις δικές του συνθέσεις και κινείται συναυλιακά στην Ελλάδα και το εξωτερικό .Συγκεκριμένα ,τον Νοέμβριο του 2018 το MOb trio πραγματοποίησε συναυλίες στη Μαδρίτη και τον Φεβρουάριο του 2018 φιλοξενήθηκε στην νέα αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ,Megaron Underground, παρουσιάζοντας τις συνθέσεις του.

Το Νοέμβριο του 2018 ο Γιάννης Νοταράς συμμετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ Jazz της Μαδρίτης ,με το Tania Giannouli Ensemble.

Διδάσκει στο Εθνικό Ωδείο.

Βιλεν Καραπετιάν-Κοντραμπάσο

O Vilen Karapetyan γεννήθηκε στη πόλη Μπακού του Αζερμπαϊτζάν Σπούδασε στο Μουσικό Κολλέγιο και στο κρατικό ωδείο του Αζερμπαϊτζάν από όπου αποφοίτησε το 1988 αποσπώντας τιμητικό δίπλωμα Σόλο Ερμηνευτή.

Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία σε διαγωνισμούς όπως ο Εθνικός διαγωνισμός του Αζερμπαϊτζάν ,ο Πανκαυκασιακός και ο Πανσοβιετικός. Έχει εργαστεί στη Κρατική Ορχήστρα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης του Αζερμπαϊτζάν (ως κορυφαίος) στην Ορχήστρα Δωματίου «Capriccio» της Φιλαρμονικής της Ουκρανίας (ως σολίστ) ,στη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Αρμενίας (ως κορυφαίος) στην Εθνική Ορχήστρα Δωματίου της Αρμενίας (ως κορυφαίος).

Ως σολίστ έχει εμφανιστεί σε πολλές πόλεις της πρώην Σοβιετικής Ένωσης με Ορχήστρες όπως οι «Capriccio» , «Amadeus», Ορχήστρα Δωματίου της Αρμενίας , Ορχήστρα Δωματίου του Ερεβάν. Έχει περιοδεύσει με διάφορες Οορχήστρες στην Αυστρία , Γερμανία , Ισπανία , Μεγάλη Βρετανία , Γαλλία , Ελλάδα, Κύπρο ,ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία ,Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράν κ.α.

Από το 2004 εργάζεται ως κορυφαίος μπασίστας της Ορχήστρας Πατρών. Από το 2006 διδάσκει στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών κοντραμπάσο.