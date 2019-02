Πήγε να πάρει τα χρήματα που κέρδισε στο Lotto με μάσκα "Scream" ! ΦΩΤΟ

Φορώντας τη μάσκα του «Scream» εμφανίστηκε ο νικητής του Super Lotto στο Κίνγκστον της Τζαμάικα προκειμένου να παραλάβει το ποσό που κέρδισε. Πήγε να πάρει 1,2 εκατομμύρια δολάρια, με αυτή την εμφάνιση και οι φωτογραφίες φυσικά έγιναν viral.

Ο άνδρας έκανε αυτή την επιλογή γιατί δεν ήθελε κανείς να καταλάβει ποιος είναι. Έλαβε μια επιταγή 158.4 εκατομμυρίων δολαρίων Τζαμάικας, που ισούνται με περίπου 1.2 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια.

Το αξιοσημείωτο είναι πως ενώ ένα τέτοιο ποσό αποτελεί όνειρο ζωής για πολύ κόσμο, ο συγκεκριμένος άντρας παραδέχθηκε πως του έχει γίνει εφιάλτης, καθώς από τότε που έμαθε πως κέρδισε, έχει χάσει τον ύπνο του.

Απόδειξη πως δεν πήγε να ζητήσει τα κέρδη του για 54 ημέρες, με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι του Super Lotto να βγάλουν διαφημίσεις, ζητώντας στον νικητή να εμφανιστεί πριν τις 90 ημέρες που έληγε η διορία.

«Κοίταξα τον λαχνό μου και έτρεξα στο μπάνιο, φωνάζοντας "Κέρδισα! Κέρδισα!". Ωστόσο από την μέρα που το έμαθα, έχω αρρωστήσει. Η καρδιά μου με πονούσε για τρεις ημέρες από την πολλή σκέψη. Αναρωτιόμουν αν όντως είχε πραγματοποιηθεί ό,τι ονειρευόμουν. Είχα στομαχόπονο για δυο εβδομάδες και μερικές φορές πονούσα τόσο πολύ που ξεχνούσα πως είχα κερδίσει», δήλωσε ο νικητής στο St Lucia News.

Όσο για το τι σκοπεύει να κάνει με τα χρήματα, είπε πως θέλει να αγοράσει ένα σπίτι.

«Θέλω να πάρω ένα όμορφο σπίτι. Δεν το έχω βρει ακόμη, αλλά θα αρχίσω σύντομα να ψάχνω», ανάφερε στην τοπική εφημερίδα.

