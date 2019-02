Τρία χρόνια χωρίς τον Παντελή Παντελίδη! Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

View this post on Instagram

Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου και ώρα 9.45, στον Αγ. Σπυρίδωνα Νέας Ιωνίας, θα τελεσθεί αρχιερατικό μνημόσυνο για τα 3 χρόνια απουσίας του πολυαγαπημένου μας Παντελή. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι στην τελετή. Ευχαριστούμε. #pantelispantelidis #memorial

