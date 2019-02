Στην Πάτρα σήμερα η συγγραφέας Μαρία Νεγρεπόντη- Δελιβάνη

Οι εκδόσεις IANOS, ο Σύλλογος Νέων Καλλιτεχνών Πατρών και το βιβλιοπωλείο Discover συνδιοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου της Μαρίας Νεγρεπόντη- Δελιβάνη με τίτλο «Το τέλος της κυριαρχίας της Δύσης και η εισβολή της Ανατολής» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 στις 19:30 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου "Βυζαντινό", πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 106, στην Πάτρα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Σκιαδαρέσης, προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα Πατρών,

ο Άγγελος Τσιγκρής, δικηγόρος- διδάκτωρ Εγκληματολογίας , τέως γ. γραμματέας Αντεγκληματικής πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ο Iωάννης Μήτσιος, πολιτικός επιστήμονας –διεθνολόγος, τ. πρόεδρος Συλλόγου Μακεδόνων Ηρακλείου Αττικής.

Χαιρετισμό θα απευθύνει η πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών Πάτρας, Έφη Αναλυτή.

Συντονίζει ο τηλεοπτικός παραγωγός, Αχιλλέας Παπαδιονυσίου.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το ανά χείρας 52ο σύγγραμμα της γνωστής οικονομολόγου ξεσκεπάζει τις συγκλονιστικές πτυχές του κόσμου μας, που ψυχορραγεί, και του νέου που κατακλύζει την υφήλιο.

Ο νέος αυτός κόσμος αναδύεται μέσα από τις στάχτες του δυτικού πολιτισμού, με τα χρώματα της Κίνας και με εντελώς διαφορετικές προδιαγραφές. Η Κίνα, πλαισιωμένη από πολυάριθμες ασιατικές οικονομίες, καλπάζει ακάθεκτη προς την κατάκτηση της Γης. Η κινεζική παγκοσμιοποίηση χτίζει τα θεμέλιά της στον «νέο δρόμο του μεταξιού» και υπόσχεται να εξασφαλίσει στις αναπτυσσόμενες οικονομίες ένα καινούργιο και ολοκληρωμένο Σχέδιο Marshall.

Σε αντίθεση με την απερχόμενη παγκοσμιοποίηση, η Κίνα δεν επιδιώκει τη μεγιστοποίηση του κέρδους αλλά την παγκόσμια κυριαρχία της. Η ίδια φαίνεται να επιθυμεί μια ειρηνική διαδοχή στην παγκόσμια εξουσία. Ωστόσο, το σύνδρομο της παγίδας του Θουκυδίδη έχει ήδη αναπόφευκτα εισχωρήσει στις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας και κορυφώνεται με τον μεταξύ τους εμπορικό πόλεμο. Η πιθανότητα ενός Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που θα σημάνει το τέλος εποχής για τον πλανήτη, δυστυχώς, δεν μπορεί να αποφευχθεί.

Η προετοιμασία υποδοχής της Κίνας στην κορυφή της πυραμίδας του κόσμου συνδυάζεται με μία σειρά κοσμογονικών αλλαγών, που κονιορτοποιούν το σύνολο των κανόνων της παρακμασμένης Δύσης, χαράσσοντας νέους ορίζοντες με τη μορφή νεωτερισμών, που ήδη αλλάζουν την καθημερινότητά μας.

Πρόκειται για τη θριαμβευτική επάνοδο στο προσκήνιο βασικών αξιών, που υποβαθμίστηκαν στους χρόνους της παγκοσμιοποίησης, όπως ο πατριωτισμός, οι παραδόσεις, η εθνική ταυτότητα, τα εθνικά σύνορα και το έθνος-κράτος, καθώς και για την υποχώρηση της προσπάθειας δημιουργίας παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Πρόκειται, επίσης, για τα ρομπότ, που κατακλύζουν τη Γη υποκαθιστώντας την ανθρώπινη εργασία ακόμα και στις πιο ευαίσθητες και απαιτητικές της μορφές, γεγονός που καθιστά επιτακτική τη λήψη έγκαιρων μέτρων, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μιας κοινωνίας του 1/10.

Η Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη είναι αριστούχος απόφοιτος της Σχολής ΝΟΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Σορβόννη του Παρισιού από όπου έλαβε το Κρατικό Διδακτορικό Δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών με άριστα και έπαινο. Η διδακτορική της διατριβή εκδόθηκε με δαπάνες του CNRS της Γαλλίας και δημοσιεύθηκε στη γαλλική σειρά SEDES.

Σπούδασε, επίσης, και έκανε έρευνα στα Πανεπιστήμια London School of Economics, Berkeley (ΗΠΑ), και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Fiesole). Υφηγήτρια στο ΑΠΘ και καθηγήτρια Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σύμβουλος στον ΟΟΣΑ Παρισιού, αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Οικονομολόγων Γαλλικής Γλώσσας και του CEDIMES. Πρόεδρος Επίτιμων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου Valahia της Ρουμανίας, πρόεδρος του «Ιδρύματος Δημήτρη και Μαρίας Δελιβάνη».

Υπήρξε η πρώτη Ελληνίδα πρύτανης, και εκλέχτηκε τρεις φορές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης. Το βιογραφικό της σημείωμα είναι δημοσιευμένο στις εκδόσεις Who is Who. Τιμήθηκε με την απονομή του τίτλου της Επίτιμης Διδάκτορος από τα Πανεπιστήμια Δημόκριτος (Θράκη), Valahia (Ρουμανία), Kainar (Almaty-Kazakhstan), Barnaoul-Altai στη ρωσική Σιβηρία και Annaba (Αλγερία). Έχει βραβευθεί με πρώτο βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το βιβλίο της, περί της περιφερειακής ανάπτυξης της Ελλάδος, είναι επίτιμη δημότης της Κομοτηνής και τιμήθηκε με 4 χρυσά μετάλλια της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, για την κοινωνική της δράση, με την επιλογή της ως Jean Monnet Fellow, στο Ευρωπαϊκό Παν/κό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και με πρόσκληση για επίσημη επίσκεψη στο State Department των ΗΠΑ.

Με διάταγμα της 17ης Ιουλίου 2008, και με υπογραφή του προέδρου της Γαλλίας Nicolas Sarkozy της απονεμήθηκε το γαλλικό παράσημο του εθνικού τάγματος του ιππότη της Legion d' Honneur. Από το 2010 είναι επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Ρουμανίας. Έχει προσκληθεί για μαθήματα, διαλέξεις και έρευνα από τα πανεπιστήμια της Ουάσιγκτον, Νέας Υόρκης, Παρισιού, Ρώμης, Βόννης, Μασσαλίας, Φλωρεντίας, Τεργέστης, Σόφιας, Μπρατισλάβας, Βαρσοβίας, Κρακοβίας, Μελβούρνης, Buenos Aires, Κόρντομπα, Rio de Janeiro, Ν. Κορέας, Port de Prince, Υaoude, Αλμάτυ (Καζακστάν), Ριγέκα (Κροατία), Fribourg (Ελβετία), Targoviste (Ρουμανία).

Έλαβε μέρος ως εισηγήτρια, διοργανώτρια και πρόεδρος σε αναρίθμητα διεθνή συνέδρια ανά την υφήλιο. Της ανατέθηκε ερευνητικό έργο από την ΥΠΑΒΕ, το CNRS του Παρισιού, το ΕΚΚΕ, τον ΟΟΣΑ Παρισιού, το ΝΑΤΟ, το ΙΜΧΑ, το ΚΕΠΕ, τον ΕΟΜΜΕΧ, το Ευρωπαϊκό Παν/κό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, το Παν/μιο Μακεδονίας. Το δημοσιευμένο έργο της ανέρχεται σε 46 συγγράμματα, μελέτες, μονογραφίες και έρευνες, και σε 650 επιστημονικά άρ-θρα στα ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, ρουμανικά και ρωσικά, και έχει τιμηθεί με πρώτα βραβεία, επαίνους και σωρεία βιβλιοκρισιών και αναφορών.

Σε συνεργασία με τα ΜΜΕ, και με κομματική αποστασιοποίηση, συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση κοινής γνώμης, για τα επίκαιρα οικονομικά θέματα. Οι πολλές χιλιάδες φοιτητών και οι πολυπληθείς διδάκτορες, υπό την επίβλεψή της, έχουν στελεχώσει ΑΕΙ της Ελλάδος και του εξωτερικού, καθώς και τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.