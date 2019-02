Σάρωσε στα Bafta ο Λάνθιμος! Φεύγει με 7 βραβεία

Η ταινία "The Favourite" του Γιώργου Λάνθιμου, που ήταν υποψήφια για 12 βραβεία, δικαίωσε τελικά τα προγνωστικά, αφού φεύγει από το Λονδίνο έχοντας κερδίσει συνολικά σε επτά κατηγορίες: μεταξύ άλλων κέρδισε τα βραβεία καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, καλύτερης βρετανικής ταινίας, καλύτερου Α΄ και Β΄ γυναικείου ρόλου και καλύτερων κοστουμιών.

Καλύτερη βρετανική ταινία η «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου

Η Roma του Κουαρόν, η ασπρόμαυρη αυτοβιογραφική ταινία του Μεξικανού σκηνοθέτη, κέρδισε ταυτόχρονα τα βραβεία καλύτερης ταινίας και καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, καθώς και το βραβείο σκηνοθεσίας. Από τα επτά βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφια, απέσπασε τέσσερα, αφού κέρδισε και το βραβείο φωτογραφίας.

Δύο βραβεία κέρδισε το Bohemian Rhapsody, και τα δύο αναμενόμενα: πρώτου ανδρικού ρόλου -για τον Ράμι Μάλεκ- και ήχου. Τα οσκαρικά Ένα Αστέρι Γεννιέται και Πράσινο Βιβλίο δεν κατάφεραν να κερδίσουν παρά μόνο από ένα βραβείο, μουσικής για το πρώτο και Β΄ ανδρικού ρόλου για το δεύτερο.

Ακολουθεί κατάλογος με όλα τα βραβεία αναλυτικά:

Καλύτερη Ταινία

Roma του Αλφόνσο Κουαρόν

Σκηνοθεσία

Αλφόνσο Κουαρόν, Roma

A' Ανδρικός Ρόλος

Ράμι Μάλεκ, Bohemian Rhapsody

Α' Γυναικείος Ρόλος

Ολίβια Κόλμαν, The Favourite

Director of @the_favourite Yorgos Lanthimos thanked the three stellar leads of the film while accepting the BAFTA for Outstanding British Film ???? #EEBAFTAs #BAFTA pic.twitter.com/Orq0if7jdS