Η συγκινητική ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή για την κόρη της Μελίνα

Η Μελινα ήταν ένα δυσκολο μωρό!Δεν κοιμόταν καλά το βράδυ ήθελε μόνο τη μαμα της και δεν πήγαινε στην αγκαλιά κανενός!Ειχαμε ένα απιστευτο δέσιμο από το πρώτο λεπτό!Εγω ανακάλυπτα τη μητρότητα κι εκείνη τον κόσμο!Θυμαμαι το Γεια να κατακτά πρωτιές σε όλα τα charts του κόσμου,να με τρέχει η τότε δισκογραφική μου εταιρεία ,Ministry of Sound ,από χώρα σε χώρα -Ρωσία,Αμερική,Ισπανία,Γερμανία,Πορτογαλία,Γαλλία,Σουηδία-κι εγώ να γυρίζω στο δωμάτιο εξαντλημένη κλαίγοντας για το ποσο λάθος στιγμή γινόταν όλο αυτό γιατί δεν ήμουν στην Αθήνα να την δω να βγάζει το πρώτο της δόντι!Επαγγελματικα συνέβαινε κάτι που ούτε στα πιο τρελα μου όνειρα θα μπορούσα να φανταστώ αλλα δεν το χαιρόμουν! Ήθελα να είμαι συνεχώς δίπλα της,να μη χάσω καμμία λεπτομέρεια της ζωής της!Στην Αμερική θυμάμαι 12 μέρες που ήμουν για το promo εκεί 12 μέρες γυρνούσα στο δωμάτιο και έκλαιγα! Ήμουν στο Billboard στο νούμερο 1 και όλο αυτό δε με συγκινούσε καθόλου... Είχα γίνει μάνα!Και ήταν το μόνο που με ένοιαζε! Δεν το μετάνιωσα ποτε! Χθες το παιδί μου έγινε 15!Ειναι ένα σπουδαίο κορίτσι!Εχουμε μια υπεροχη σχέση και κάθε φορά που την κοιτάζω σκέφτομαι «καλά έκανα»!!!

