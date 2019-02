Ο Ρόμπερτ ντε Νίρο έπαθε υστερία και ούρλιαζε στον οδηγό του! ΒΙΝΤΕΟ

Υστερία μπροστά στους δημοσιογράφους, έπαθε έξω από τα δικστήρια της Νέας Υόρκης ο ηθοποιός Ρόμπερτ ντε Νίρο ο οποίος όταν βγήκε από το δικαστήριο για το διαζύγιό του δεν βρήκε το αυτοκίνητό του να τον περιμένει εκεί που ήθελε.

Μπροστά σε δεκάδες δημοσιογράφους που ήταν παρόντες, ο ντε Νίρο ούρλιαζε στο τηλέφωνο στον οδηγό του: «Δεν είσαι μπροστά! Δεν είσαι εκεί που μας άφησες»! Ο... άμοιρος οδηγός κάτι φαίνεται πως απαντούσε, καθώς ο ντε Νίρο συνέχιζε ακόμα πιο υστερικά:

«Στην Γουόρθ στριτ! Τότε θα έβλεπες όλους τους δημοσιογράφους εδώ πέρα! Δεν είσαι εκεί που μας άφησες»! Ο δικηγόρος του που ήταν μαζί του επιχείρησε να τον ηρεμήσει, λέγοντάς του: «Ας πάμε πίσω στο κτήριο», αλλά ο ντε Νίρο συνέχιζε: «Αυτό είναι γελοίο»!

Ο Ρόμπερτ ντε Νίρο βρισκόταν στο δικαστήριο εξαιτίας του διαζυγίου του από την εν διαστάσει σύζυγό του Γκρέις Χάιταουερ και μάλιστα την ημέρα εκείνη συζητούσαν την επιμέλεια της επτάχρονης κόρης τους.

