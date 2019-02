Λύκειο Βραχναιίκων: Επίσκεψη στην Μαδρίτη για το πρόγραμμα Erasmus+

Το πρώτο του ταξίδι με μαθητές στην Ισπανία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ πραγματοποίησε το Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων την εβδομάδα από 27/1/2019 έως 3/2/2019. Εννιά (9) μαθητές και τρεις καθηγητές ταξίδεψαν στην Μαδρίτη, προσκεκλημένοι του Ισπανικού σχολείου Zola Educacion που βρίσκεται στο προάστιο της Μαδρίτης Las Rozas. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την καθημερινή ζωή των συμμαθητών τους, φιλοξενούμενοι στις ισπανικές οικογένειες.

Επιπλέον μαζί με τους συμμαθητές τους από Γερμανία, Φινλανδία και Ισπανία εργάστηκαν σε μεικτές ομάδες πάνω στο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+: “Headlines: more than meets the eye” που αφορά στην σωστή ανάγνωση, σύγκριση και επεξεργασία των ειδήσεων.

Οι μαθητές σύγκριναν εφημερίδες ίδιας ημερομηνίας των τεσσάρων χωρών, καταχώρησαν σε ηλεκτρονική φόρμα ομοιότητες και διαφορές, παρουσίασαν από μικροφώνου τις παρατηρήσεις τους και δημιούργησαν, κάθε ομάδα το δικό της εξώφυλλο ευρωπαϊκής εφημερίδας.

Είχαν όμως και την ευκαιρία να επισκεφθούν την Σεγκόβια και να θαυμάσουν το περίφημο ρωμαϊκό υδραγωγείο της και φυσικά ξεναγήθηκαν και στην Μαδρίτη. Αξέχαστο άλλωστε θα μείνει σε όλους το El Escorial, θερινό ανάκτορο, μοναστήρι αλλά και μαυσωλείο της ισπανικής βασιλικής οικογένειας.

Το ταξίδι γέμισε όλους αξέχαστες εντυπώσεις και μας άφησε τις πιο ωραίες αναμνήσεις.

Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στην Πάτρα, στα Βραχναίικα, τον ερχόμενο Μάιο 2019 στην οποία θα συμμετάσχουν 25 μαθητές και 8 εκπαιδευτικοί από τις παραπάνω χώρες.

Η Παιδαγωγική ομάδα που υλοποιεί το πρόγραμμα είναι: Θωμάς Σοφίας, (Πληροφορικός-Συντονιστής προγράμματος), Αλεξάνδρα Κοπανά (Φιλόλογος-Διευθύντρια σχολείου), Μαρία Βάσιου (Φιλόλογος), Μαργαρίτα Μπίστα (Φιλόλογος), Ευσταθία Ψωράκη (Μαθηματικός) και Αναστασία Μαχαίρα (Φυσικός), Χαριτάτου Ιωάννα (Κοινωνιολόγος).