Ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος της Πατρινής p-consulting εκπρόσωπος του EfVET στο ET2020 Working Group Καινοτομίας και Ψηφιοποίησης

H Πατρινή εταιρία p-consulting.gr αποτελεί μία αληθινά ξεχωριστή για την πόλη μας περίπτωση.

Πρόκειται για μία δυναμική ομάδα επιστημόνων που δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη. Η κύρια ενασχόλησή της έχει να κάνει με την αναβάθμιση και εξέλιξη της επιχειρηματικότητας μέσα από το consulting και την εκπαίδευση με σύγχρονα όπλα όπως το διαδίκτυο.

Πρόσφατα μάλιστα, πληροφορηθήκαμε πως ο γενικός διευθυντής της p-consulting, Παναγιώτης Αναστασόπουλος, επιλέχθηκε ως εκπρόσωπος του EfVET (European forum of Technical and Vocational Education and Training) στην πρώτη συνάντηση του ET2020 Working Group Καινοτομίας και Ψηφιοποίησης.

Η πρώτη αυτή συνάντηση -απ' όπου και η φωτογραφία- έλαβε χώρα στις 24 και 25 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες στο κτίριο Επιστήμης και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αυτή συμμετείχαν 42 ειδικοί από όλη την ΕΕ και χαράχτηκαν τα επόμενα βήματα για την πορεία του Working Grop μέχρι το 2020.

Αξίζει να σημειωθεί πως βασικός ρόλος του συγκεκριμένου Working Group είναι να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

-Πώς μπορούν η καινοτομία και η ψηφιοποίηση να υποστηρίξουν υψηλότερης ποιότητας εκπαίδευση

-Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το σημερινό χάσμα σε παιδαγωγικές και επιμορφωτικές μεθοδολογίες σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς;

-Ποια είναι τα διοικητικά και χρηματοοικονομικά πλαίσια για τις απαιτούμενες αλλαγές στη νέα αυτή εποχή σε σχέση με την εκπαίδευση;

-Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει πραγματικότητα η απαιτούμενη ποιότητα στις διαδικασίες;

-Πώς οι έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης αντιστοιχούν στις ευρωπαϊκές εργασιακές ανάγκες;

Σύμφωνα με τα όσα μας μετέφερε ο κ. Αναστασόπουλος, η πρώτη αυτή συνάντηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αλλά και επιτυχημένη, καθώς υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και πρωτοβουλίες από όλα τα μέλη της ομάδας για τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα του Working Group.

Και ο ίδιος βέβαια, δήλωσε πως αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή που επιλέχθηκε να συμμετάσχει σε μία τόσο σημαντική πρωτοβουλία για το μέλλον της αγοράς εργασίας -και όχι μόνο- στην ΕΕ.

Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.