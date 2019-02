Samsung Galaxy S10: Στις 20 Φεβρουαρίου η επίσημη παρουσίαση - Τι διαρροές υπάρχουν έως τώρα

Κι ενώ το Galaxy S10 και το Galaxy S10 Plus είναι σχεδόν έτοιμα και θα κυκλοφορήσουν σχεδόν αμέσως μετά την παρούσιαση τους, δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα δούμε την πολυαναμενόμενη συσκευή αναδίπλωσης που πληροφορίες θέλουν να δουλεύει η Samsung για περισσότερο από μισή δεκαετία.

Σύμφωνα με φήμες, η Samsung δεν αποκλείεται μαζί με την κλασική σειρά S10, να παρουσιάσει το πρώτο πτυσσόμενο τηλέφωνο στις 20 Φεβρουαρίου, ασχέτως αν αυτό βγει στην αγορά ετεροχρονισμένα.

Welcome to the next generation. Galaxy Unpacked on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/M1Gh0F9Fs5