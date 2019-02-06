Κατέρρευσε οκταώροφη πολυκατοικία στην Κωνσταντινούπολη - Τουλάχιστον ένας νεκρός και οχτώ παγιδευμένοι – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τέσσερις παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια μετά την κατάρρευση οκταώροφης πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη, μετέδωσε σήμερα το ιδιωτικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό γιατί κατέρρευσε το κτίριο στη συνοικία Καρτάλ. Σύμφωνα με το NTV, περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβέστες έχουν σταλεί επιτόπου.
Συνεργεία διάσωσης προσπαθούν να φθάσουν στους τέσσερις ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια, μετέδωσε το NTV.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
#BREAKING Six storey building collapsed in Istanbul, Turkey. Rescue works ongoing. #Maltepe #Kartal https://t.co/RqdA41duJa— Hatice ‘Deniz’ AVCI | #LIVE (@HaticeDenizAVCI) 6 Φεβρουαρίου 2019
U Istanbulu se urušila šestospratna zgrada https://t.co/R6Jttqxcyq #Istanbul #Kartal #Cevizli #Turska #zgrada pic.twitter.com/29nPa1ZXQT— ANADOLU AGENCY (BHS) (@aa_balkans) 6 Φεβρουαρίου 2019
#Kartal'da çöken binanın havadan görüntüleri - VİDEOhttps://t.co/jFSB9VCuP8 pic.twitter.com/WZg9o8OVbF— Gerçek Gündem (@gercekgundem) 6 Φεβρουαρίου 2019
Kartal cevizlide 10 katlı bina çöktü!— Mustafa Tonyalı???????? (@mkerim_tonyali) 6 Φεβρουαρίου 2019
İçerde insanları olduğu söyleniyor. Allah yardım etsin. Ekipler hummalı çalışıyor. Rabbim acılı ailelerine sabır versin... @IstanbulAFAD @ibbAkom @ibbtrafikradyo @Kizilay @ensonhaber @Ahaber #acil #kartal #cevizli pic.twitter.com/TFparT0cT7
#Kartal- Cevizli muhtarı: Bankalar Caddesi Sema sokakta çöken binanın alt katında 20-25 kişinin çalıştığı bir tekstil atölyesi vardı. 24 daireli binaydı. Herhangi bir patlama olmadı, bina kendi kendine çöktü!— Editoryal bakış (@Ozansadeceinsan) 6 Φεβρουαρίου 2019
İstanbul Valisi olay yerinde bir açıklama yapması bekleniyor!/Ajanslar pic.twitter.com/Vf9hzniPfH
Son dakika. İstanbul Kartal'da, patlama sonrası 7 katlı bir binada çökme meydana geldi.Ekipler, enkazda aramalar yapıyor. Binada 14 dairenin bulunduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti #Kartal 5 den fazla yaralı var pic.twitter.com/2hKfYUVeoQ— Mücahit CAN???????? (@mucahitcan58) 6 Φεβρουαρίου 2019