Κατέρρευσε οκταώροφη πολυκατοικία στην Κωνσταντινούπολη - Τουλάχιστον ένας νεκρός και οχτώ παγιδευμένοι – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τέσσερις παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια μετά την κατάρρευση οκταώροφης πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη, μετέδωσε σήμερα το ιδιωτικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό γιατί κατέρρευσε το κτίριο στη συνοικία Καρτάλ. Σύμφωνα με το NTV, περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβέστες έχουν σταλεί επιτόπου.

Συνεργεία διάσωσης προσπαθούν να φθάσουν στους τέσσερις ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια, μετέδωσε το NTV.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

#Kartal- Cevizli muhtarı: Bankalar Caddesi Sema sokakta çöken binanın alt katında 20-25 kişinin çalıştığı bir tekstil atölyesi vardı. 24 daireli binaydı. Herhangi bir patlama olmadı, bina kendi kendine çöktü!

İstanbul Valisi olay yerinde bir açıklama yapması bekleniyor!/Ajanslar pic.twitter.com/Vf9hzniPfH