Κατέρρευσε οκταώροφη πολυκατοικία στην Κωνσταντινούπολη - Τουλάχιστον ένας νεκρός και οχτώ παγιδευμένοι – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Κόσμος

Συνεργεία διάσωσης προσπαθούν να τους φθάσουν


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Κατέρρευσε οκταώροφη πολυκατοικία στην Κωνσταντινούπολη - Τουλάχιστον ένας νεκρός και οχτώ παγιδευμένοι – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ Συνεργεία διάσωσης προσπαθούν να τους φθάσουν
 

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τέσσερις παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια μετά την κατάρρευση οκταώροφης πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη, μετέδωσε σήμερα το ιδιωτικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό γιατί κατέρρευσε το κτίριο στη συνοικία Καρτάλ. Σύμφωνα με το NTV, περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβέστες έχουν σταλεί επιτόπου.

Συνεργεία διάσωσης προσπαθούν να φθάσουν στους τέσσερις ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια, μετέδωσε το NTV.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 06/02/2019 18:04

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/517320?skip_cache=yes

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