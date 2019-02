Πραγματοποιήθηκε στο Μπάρι η πρώτη συνάντηση του έργου SPARC

Η αειφόρος αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της περιοχής παρέμβασης, με συνακόλουθη αύξηση της τουριστικής ελκυστικότητας, είναι ο βασικός άξονας του ευρωπαϊκού έργου SPARC (Creativity Hubs for Sustainable Developement through the VAloRization of Cultural Heritage Assets, που αποδίδεται ως Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς), στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το SPARC συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 και έχει εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 214.757 ευρώ.

Η ιδιαιτερότητα του SPARC είναι ότι στοχεύει σε συγκεκριμένα σημαντικά δημιουργικά και πολιτιστικά αγαθά των εμπλεκομένων περιοχών που θεωρούνται κομβικά στην υλοποίηση της στρατηγικής του έργου, όπως είναι το Καρναβάλι της Πάτρας, το Καρναβάλι του Putignano, το Θέατρο Σκιών, οι Θεατρικοί Φορείς και οι Κινηματογραφικοί Οργανισμοί.

Ειδικά στην Πάτρα το SPARC θα αναδείξει τον χώρο των παλαιών Σφαγείων με δράσεις που αφορούν το Καρναβάλι της Πάτρας, τον Καραγκιόζη και τον τοπικό πολιτισμό.

Στην πρώτη τεχνική συνάντηση του έργου που πραγματοποιήθηκε στο Μπάρι Ιταλίας στις 24, 25 και 26 Ιανουαρίου 2019, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδαςεκπροσώπησαν τα μέλη της ομάδας έργου Μάριος Καρπέτας και Κατερίνα Ζησιμοπούλου, οι οποίοι μετέφεραν τους χαιρετισμούς και την υποστήριξη του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα και του Αντιπεριφερειάρχη Κωνσταντίνου Καρπέτα.

Αναφέρθηκαν στα βήματα που έγιναν μέχρι στιγμής και στις επόμενες ενέργειες που θα ακολουθήσουν σε περιφερειακό επίπεδο. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συμμετέχει ενεργά στην αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου του Καρναβαλιού για την περιοχή με διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και προβολήτόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με δύο Έλληνες εταίρους, τον συντονιστή εταίρο Δήμο Πατρέων που εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τον Βασίλη Παπαϊωάννου, και το Επιμελητήριο Αχαΐας, το οποίο εκπροσώπησαν οι Κώστας Γιωτόπουλος και Σαάντ Καραμπέτ(Saad Karabet), καθώς και δύο Ιταλούς εταίρους, την Περιφέρεια Απουλίας – Τμήμα Οικονομίας Πολιτισμού, Τουρισμού και Επικράτειας (Department of Tourism, Economy of culture and Valorization of the territory of Puglia Region), εκ μέρους της οποίας στη συνάντηση συμμετείχε η Άννα Ιντρόνα (Anna Introna) και το Δίκτυο Θεάτρων Απουλίας (Teatro Pubblico Pugliese) που ήταν και ο διοργανωτής της συνάντησης, με επικεφαλής τον συντονιστή υπεύθυνο έργου Λίνο Μανοσπέρτα (Lino Manosperta) και τον Σάντρο Φιούριο (Sandro Furio). Συνεργαζόμενος εταίρος είναι η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ, η οποία εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τον Πρόεδρο Νίκο Χρυσοβιτσάνο.