"Θα κόψω το τσιγάρο όποτε θέλω εγώ. Ok guy?" η απάντηση Πολάκη στον Ευρωπαίο Επίτροπο Υγείας

Με μία ανάρτηση του στο facebook o Παύλος Πολάκης απάντησε στον Ευρωπαίο Επίτροπο για την υγεία ο οποίος εξέφρασε το θύμο του επειδή ο αναπληρωτής αναπληρωτής υγείας κάπνισε σε κλειστό χώρο και μάλιστα κατα τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Είναι ντροπή» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά και κατηγόρησε τον Έλληνα αναπληρωτή υπουργό Υγείας πως «δεν καταλαβαίνει τίποτα από Υγεία».

Έξαλλος με τον Πολάκη ο Επίτροπος Υγείας, για τις εικόνες με το τσιγάρο στον Κραουνάκη!

"Το τσιγάρο θα το κόψω όταν επιλέξω εγώ. Ok guy?"

Στη συνέχεια ήρθε η απάντηση του Παύλου Πολάκη ο οποίος εστίασε στο αν και πότε θα κόψει το τσιγάρο, πράγμα που προφανώς δεν απασχολεί τον Ευρωπαίο Επίτροπο.

Σε ανάρτησή του στο Facebook o αναπληρωτής υπουργός Υγείας, υποστηρίζει ότι την φωτογραφία την τράβηξε κρυφά κάποιος εκπρόσωπος εταιρείας υγειονομικου υλικού και κατηγορεί τον επίτροπο ότι δεν γνωρίζει το έργο που έχει επιτελέσει στο υπουργείο Υγείας. Το τσιγάρο θα το κόψω όταν επιλέξω εγώ αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας.



Προς κύριο Βιτενις Αντριουκαιτις:



-Αυτος ο"τύπος" κύριε επίτροπε ασχολείται τρία χρονια με πιο σοβαρά πράγματα στο χωρο της υγείας απο το τσιγαρο. Μαθε πριν μιλήσεις !!!

-Ειναι ψέμματα πως δεν φορούσε κανεις γραβάτα οταν ήρθατε στο Υπουργειο.Ο θυρωρός στην είσοδο φορούσε .Εγω δεν φοράω. Οι γραβατωμένοι που πέρασαν απο δω χρεωκοπησαν τη χώρα μας. Αυτους πολεμάμε. Μαθε πριν μιλήσεις !!

-το τσιγάρο θα το κόψω οταν το επιλέξω με ελεύθερη βούληση εγω (δεν αργεί η απόφαση ,αλλα θα ειναι δική μου)

-Τη φωτογραφία που κρατάς την τράβηξε κρυφά κάποιος εκπρόσωπος εταιρείας Υγειονομικου υλικού που ειχαμε καλέσει σε συναντηση διαπραγματευςης στο υπουργείο και τους αναγκάσαμε να κατεβάσουν 20% τις τιμές που πουλούσαν τα είδη τους στα νοςοκομεια της χώρας μας (Υλικα επεμβατικής καρδιολογίας)

Η φωτογραφία ειναι οταν έληξε η συναντηση και την αναπαρήγαγαν πολλα ΜΜΕ τηλεοπτικά και ιντερνετικα απο τα οποια κόψαμε περίπου 6-10 εκατομμύρια ευρω διαφημιςτικη δαπάνη το χρόνο που έπαιρναν ΚΑΚΩΣ απο το Υπ Υγειας!

Ρωτα ενα συνάδελφο σου απο την Ελλάδα, εκει στην ευρωπαϊκή επιτροπή ,(φοράει και γραβάτα πάντα) πόσα τους έδινε καθε χρόνο για προβολή μηνυμάτων της αντικαπνιστικής εκστρατείας τα οποια ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ!!!!!



OK "GUY"???

Yours sincerely

Pavlos Polakis deputy Minister of Health

Η απάντηση του Πολάκη έφερε "χαμό" στο twitter

Το περιεχόμενο αλλά και το ύφος της απάντησης του αναπληρωτή υπουργού Υγείας προκάλεσε οργή και στους χρήστες του Twitter που επισήμαναν ότι αυτό για τον οποίο τον επέκριν ο Ευρωπαίος επίτροπος ήταν το πού κάπνιζε και όχι το αν θα κόψει το τσιγάρο με έναν χρήστη να αναρωτιέται γιατί δεν έχει υπάρξει παρέμβαση από τη στιγμή που ο Παύλος Πολάκης διέπραξε αδίκημα.

Οι αντιδράσεις στο twitter

Αρκετά ήταν και τα σχόλια για τα αγγλικά του αναπληρωτή υπ. Υγείας ενώ σχόλια υπήρξαν και για το γεγονός ότι ο μόνος που φοράει γραβάτα στο υπουργείο είναι ο θυρωρός - κατά δήλωση του κ. Πολάκη.