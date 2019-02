Πάτρα: Προβάλλεται ξανά το φιλμ «BTS World Tour: Love Yourself In Seoul»

Η ταινία που αποτυπώνει τον παλμό και την απήχηση του νεανικού ΝοτιοΚορεάτικου συγκροτήματος των BTS θα προβληθεί και πάλι στις Πατρινές αίθουσες στα Odeon Veso Mare, στην Ακτή Δυμαίων αυτό το σαββατοκύριακο 9 και 10 Φεβρουαρίου 2019 στην αίθουσα 8 στις 17.10.

Το φιλμ λέγεται «BTS World Tour: Love Yourself In Seoul». Στο Ολυμπιακό Στάδιο στη Σεούλ κατά τη διάρκεια του BTS World Tour με τίτλο Love Yourself, γυρίστηκε μια αποκλειστική “ταινία” της πιο περιζήτητης συναυλίας του 2018! Οι χιλιάδες fans του συγκροτήματος παρακολούθησαν την περιοδεία του διάσημου συγκροτήματος ανά τον κόσμο και τώρα έχουν την ευκαιρία να δουν χαρακτηριστικά πλάνα σε μία δίωρη σχεδόν ταινία.

Το σαββατοκύριακο και οι Πατρινοί φαν θα έχουν την ευκαιρία & το προνόμιο να απολαύσουν ξανά το πρωτοφανές διεθνές φαινόμενο των BTS.

Η ταινία δεν έχει υπότιτλους.

Σκηνοθεσία: Big Hit Entertainment

Πρωταγωνιστές: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jung Kook.

