To "Toy Story" έρχεται για τελευταία φορά- Η ανάρτηση του "καουμπόι" Τομ Χανκς!

Το 2019 η Disney έχει βαλθεί να θυμήσει στους σημερινούς 39αρηδες την παιδική τους ηλικία. Μέσα σε αυτή τη χρονιά θα κυκλοφορήσει το νέο Lion King, στη συνέχεια ο Αλαντίν και τελικά...και το τέταρτο μέρος του Toy Story.

Κατά τη διάρκεια του χθεσινού Super Bowl, η Disney Pixar κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer της ταινίας, το οποίο βρίσκει το αγαπημένο μας δίδυμο Γούντι-Μπαζ στη μέση μίας ακόμα περιπέτειας, αυτή τη φορά σε ένα τεράστιο θεματικό πάρκο.

"Ο βασιλιάς των λιονταριών", η θρυλική παιδική ταινία της Disney, επιστρέφει! ΔΕΙΤΕ το πρώτο τρέιλερ

Το story της νέας ταινίας

Ενώ ο Γούντι φαίνεται να έχει ξανασμίξει με την αγαπημένη του βοσκοπούλα Μπο Πιπ, την οποία έχουμε να δούμε από την πρώτη ταινία, ο Μπαζ αντιμετωπίζει...προβλήματα!

Βρίσκεται δεμένος σε ένα πάγκο πώλησης παιχνιδιών και αντιμέτωπος με δύο λούτρινα ζωάκια που δεν έχουν καμία πρόθεση να τον αφήσουν να τους κλέψει τη δόξα. Τις φωνές τους δανείζουν οι καταπληκτικοί κωμικοί Keegan-Michael Key και Jordan Peele, που τελικά μάλλον θα συνοδέψουν την παλιοπαρέα καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας.

Παρόλο που ακόμα δεν γνωρίζουμε την υπόθεση του Toy Story 4, είμαστε σίγουροι πως θα είναι το τελευταίο μέρος της ιστορίας, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο Τομ Χανκς μέσω του τουίτερ του την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο ηθοποιός που δίνει τη φωνή του στον καουμπόι της καρδιάς μας δημοσίευσε μία εικόνα από την τελευταία μέρα των ηχογραφήσεων, δηλώνοντας πόσο συγκινημένος είναι που δεν θα ξαναπαίξει τον Γούντι.

Final line, final session as Woody of Toy Story 4. We rode like the wind, to infinity and beyond. Hanx pic.twitter.com/v87ZYNyzx8