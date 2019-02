Ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ του Σάντανς 2019: Στους βραβευθέντες & ντοκιμαντέρ από τα Σκόπια

Mετά από 10 μέρες και συνολικά 121 φιλμ, η αυλαία του φετινού Φεστιβάλ Ανεξάρτητου κινηματογράφου - Sundance Film Festival έπεσε με την τελετή απονομής των βραβείων το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019. Το μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής για την καλύτερη δραματική ταινία Αμερικάνικης παραγωγής πήγε στο φιλμ «Clemency» σε σκηνοθεσία Chinonye Chukwu. Το βραβείο απένειμε ο σκηνοθέτης Damien Chazelle.

Στην ταινία αυτή με κεντρική ηρωίδα την Bernadine Williams, υπεύθυνη για τις εκτελέσεις θανατοποινιτών σε μία φυλακή, που καλείται ν’ αντιμετωπίσει τους ψυχολογικούς και συναισθηματικούς δαίμονες που της δημιουργεί η δύσκολη αυτή δουλειά, παίζουν η μαύρη ηθοποιός Alfre Woodard και συμπρωταγωνιστούν οι Aldis Hodge, Richard Schiff, Wendell Pierce, Richard Gunn και Danielle Brooks.

Τα άλλα μεγάλα βραβεία της Κριτικής επιτροπής πήγαν στο «One Child Nation» (Αμερικάνικο Ντοκιμαντέρ) σε σκηνοθεσία Nanfu Wang, Jialing Zhang που ήταν μία συμπαραγωγή των ΗΠΑ και της Κίνας, στο «Honeyland» (Καλύτερο Ντοκιμαντέρ του World Cinema) των Tamara Kotevska & Ljubomir Stefanov από τα γειτονικά Σκόπια (στην ανακοίνωση του Sundance Institute γίνεται αναφορά ως Μακεδονία!) και στο «The Souvenir» (World Cinema Dramatic) σε σκηνοθεσία Joanna Hogg από το Ηνωμένο Βασίλειο με τους Tom Burke, Tilda Swinton και την Honor Swinton Byrne που είναι η κόρη της ηθοποιού Τίλντα Σουίντον και θεωρήθηκε το νέο κινηματογραφικό αστέρι του Σάντανς.

“Το να υποστηρίζουμε τους καλλιτέχνες και τις ιστορίες τους ήταν εξαρχής ο πυρήνας και η αποστολή του Ινστιτούτου του Σάντανς - Sundance Institute” ανέφερε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, πρόεδρος και δημιουργός του Sundance, ο οποίος ανακοίνωσε στο ξεκίνημα της φετινής διοργάνωσης την πρόθεση του ν’ αποτραβηχτεί σιγά σιγά από το Φεστιβάλ έπειτα από σχεδόν 35 χρόνια.

Ο Robert Redford πρόσθεσε πως «σε αυτή την δύσκολη και καθοριστική περίοδο που ζούμε είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να στηρίζουμε τις ανεξάρτητες φωνές, να ακούμε και να βλέπουμε τις ιστορίες που έχουν να μας πουν».

Μίλησαν και η Keri Putnam, Executive Director του Ινστιτούτου του Σάντανς και ο διευθυντής του Φεστιβάλ John Cooper που ανέφερε πως οι 10 μέρες του φετινού Φεστιβάλ ήταν εκπληκτικές και πως "ήταν μεγάλη τιμή να είμαστε πλάι σε αυτούς τους καλλιτέχνες και να παρακολουθούμε τις νέες ταινίες και προσπάθειες τους να δοκιμάζονται στις αίθουσες και να “φωτίζουν” & να γοητεύουν το σινεφίλ κοινό".

Συνολικά το Φεστιβάλ του Σάντανς 2019 στο Παρκ σίτι της Γιούτα, πρόβαλλε 121 μεγάλου μήκους ταινίες και 73 μικρού από ένα σύνολο 14.259 ταινιών που είχαν υποβληθεί προς αξιολόγηση. Προβλήθηκαν στο Park City, στην πρωτεύουσα της Γιούτα, Salt Lake City και στο Sundance.

Το βραβείο του κοινού στην κατηγορία U.S. Dramatic, πήγε στην ταινία "Brittany Runs A Marathon" σε σκηνοθεσία Paul Downs Colaizzo και στο "Queen of Hearts" από τη Δανία σε σκηνοθεσία May el-Toukhy, στην κατηγορία World Cinema Dramatic.

Tο βραβείο σκηνοθεσίας στο U.S. Dramatic – καλύτερο Αμερικάνικο δραματικό φιλμ απονεμήθηκε στον Joe Talbot για το «The Last Black Man in San Francisco» και της σκηνοθεσίας στο World Cinema Dramatic (το βραβείο έδωσε ο Ciro Guerra) στην Lucía Garibaldi για το “The Sharks», μία συμπαραγωγή της Ουρουγουάης, της Αργεντινής και της Ισπανίας.

Τιμήθηκαν κι άλλες ταινίες ενώ να θυμίσουμε πως από την Ελλάδα συμμετείχε ο Βασίλης Κεκάτος με το μικρού μήκους «Η Σιγή των Ψαριών όταν Πεθαίνουν».

Με πληροφορίες από το www.sundance.org

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ