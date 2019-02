Η Λουξ επίσημος χορηγός στο ΕΚΟ AllStarGame '19

Η Λουξ θα αποτελέσει για ακόμη μια χρονιά επίσημο χορηγό στο θεσμό του AllStarGame ’19, κατά το διήμερο 9-10 Φεβρουαρίου, στη «Μητρόπολη του ελληνικού μπάσκετ», τηΘεσσαλονίκη και στο Αλεξάνδρειο, με την παράλληλη συμπλήρωση 100 χρόνων «ζωής» του ελληνικού μπάσκετ.

Στις ιδιαίτερες ενέργειες που θα συνοδεύσουν την παρουσία της Λουξ στο AllStarGame ‘19 συγκαταλέγεται η επίσκεψη που θα πραγματοποιήσουν εκπρόσωποι της πατρινής εταιρείας και αθλητές σε μονάδα του ΟΚΑΝΑ στη συμπρωτεύουσα, την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, που θα αποτελέσει μια κίνηση αναγνώρισης και συμπαράστασης στο αξιόλογο έργο που επιτελεί η μονάδα του ΟΚΑΝΑ και στην ουσιαστική προσφορά της στην ελληνική Κοινωνία.

Ειδικότερα, σε συνέχεια της στήριξης της προηγούμενης διοργάνωσης που στέφθηκε με επιτυχία στην Πάτρα, τα αναψυκτικά και χυμοί λουξ θα συμμετάσχουν για ακόμη μια φορά ως επίσημος χορηγός στον διήμερο εορταστικό θεσμό του επαγγελματικού μπάσκετ, με στόχο να μοιράσουν χαρά και όμορφες στιγμές στους μικρούς και μεγάλους φίλους της «πορτοκαλί μπάλας» και να υπενθυμίσουν ότι το μπάσκετ είναι πάνω από όλα γιορτή.

Η Λουξ, ως υπεύθυνος κοινωνικός πολίτης, ανανεώνει και φέτος τη σταθερή χορηγική της παρουσία στη διοργάνωση του ΕΚΟ AllStarGame '19, επιβεβαιώνοντας τη συστηματική πολιτική στήριξης πρωτοβουλιών που αφενός προάγουν τον αθλητισμό και προωθούν το αθλητικό ιδεώδες και που αφετέρου συνδράμουν και διευκολύνουν το έργο που επιτελούν ποικίλες εθελοντικές οργανώσεις, Μ.Κ.Ο. και ιδρύματα.

Λίγα λόγια για τη Λουξ

Η Λουξ, η μεγαλύτερη 100% ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, με παρουσία στην αγορά από το 1950, ξεχωρίζει για τις αυθεντικές συνταγές, την υψηλή ποιότητα και τη χαρακτηριστική γεύση των προϊόντων λουξ, ακολουθώντας μια σταθερή ανοδική πορεία. Με τίτλους όπως, Superbrand 2017 και "Επώνυμο Ελληνικό Προϊόν"- Made in Greece 2017, συνεχίζει να διακρίνεται για την προτίμηση των καταναλωτών, με ισχυρή παρουσία στα ράφια εντός και εκτός συνόρων. Η πρόσφατη δυναμική της είσοδος στο χώρο των ολιγοθερμιδικών αναψυκτικών και του παγωμένου τσαγιού με τις καινοτόμες σειρές λουξ plus 'n light και λουξ plus 'n light tea αντίστοιχα, έχει αναδείξει τη Λουξ σε πρωτοπόρο της αγοράς, επαναπροσδιορίζοντας τις προοπτικές του ελληνικού αναψυκτικού.