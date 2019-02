Θα κάνουν ...χαλάστρα του Αγίου Βαλεντίνου στα ερωτευμένα ζευγάρια στο κέντρο της Πάτρας!

Χαλάστρα θα γίνει και φέτος, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στα ερωτευμένα ζευγαράκια που θα αγκαλιάζονται και θα φιλιούνται στο κέντρο της Πάτρας.

Κινητοποίηση μέσω... facebook

Πρόκειται για ένα event που πραγματοποιεί μία ομάδα τα τελευταία χρόνια, αφού έχει προηγηθεί κινητοποίηση μέσω facebook. Το event έχει όνομαστεί "Χαλάστρα στα ερωτευμένα ζευγαράκια" και έχει ήδη αρκετές συμμετοχές.

Πάτρα:Έκαναν...χαλάστρα στα ερωτευμένα ζευγάρια-Τι έπαθαν όσοι ερωτευμένοι πέρασαν από την πλ. Γεωργίου του Αγίου Βαλεντίνου-ΦΩΤΟ

"Ένα event που αν όλα πάνε καλά, θα είναι το απόλυτο "must be there" για τα μπακούρια, κάφρους και όλους αυτούς τέλοσπαντων που θέλουν να είναι μόνοι τους στις 14 Φεβρουαρίου ή πολύ απλά αγαπάνε όλο τον χρόνο και η "ξενόφερτη" γιορτή του άγιου των ερωτευμένων δεν λέει και τίποτα. Θα γίνει "χαλάστρα" σε αυτούς που αγκαλιάζονται και φιλιούνται ανεξέλεγκτα στους δρόμους της πόλης" γράφουν οι διοργανωτές.