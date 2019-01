«Κρυφή» ερωμένη του Μάικλ Τζάκσον μιλά για το φλερτ τους και ξεσπά για τους βιασμούς παιδιών

Την έντονη αντίδραση πρώην ερωμένης του Μάικλ Τζάκσον προκάλεσε το ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» το οποίο μεταξύ των άλλων κάνει λόγο για βιασμούς παιδιών από τον «βασιλιά της ποπ». Η Σάνα Μανγκατάλ, που είχε «κρυφή» ερωτική σχέση με τον Τζάκσον τη δεκαετία του 1990, υποστηρίζει ότι δεν ένιωθε καμία σεξουαλική έλξη για τα παιδιά «γιατί αγαπούσε τόσο πολύ τις γυναίκες», ενώ τον χαρακτηρίζει «έμπειρο» και «υπέροχο» εραστή, που κανείς άλλος δεν μπορούσε να συγκριθεί μαζί του.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Sun η 48χρονη σήμερα Μανγκντάλ περιέγραψε πώς ξεκίνησε το φλερτ μεταξύ τους, προσπαθώντας να τη γοητεύσει απαγγέλοντάς της ερωτικούς και σεξουαλικούς στίχους διά τηλεφώνου. Ακόμη, της έλεγε πως προσπαθούσε να τραβήξει τις μπλούζες φιλενάδων του για να φανούν οι τιράντες από τους στηθόδεσμούς τους, ενώ υποστήριξε ότι η στενή του σχέση με αγόρια πήγαζε από «μια εντελώς αθώα πτυχή του» κι ότι ποτέ δεν θα έκανε κακό σε παιδιά.

Η Σάνα παρέμεινε στενή φίλη του Τζάκσον μέχρι το θάνατό του το 2009 σε ηλικία 50 ετών κι έχει γράψει ένα βιβλίο για τη σχέση τους, το “Michael and Me: The Untold Story of Michale Jackson’s Secret Romance”.

Εργαζόταν στην εταιρεία μάνατζμεντ του Τζάκσον, κι όπως υποστηρίζει οι γονείς πολλών παιδιών συνήθιζαν να τον περιτριγυρίζουν ωθώντας τα αγόρια τους να κάνουν παρέα μαζί του και να διανυκτερεύουν στο ράντσο του ή σε δωμάτια ξενοδοχείων, ενώ «ζήλευαν» όταν έβλεπαν ότι κάποιο άλλο παιδί τραβούσε περισσότερο την προσοχή του, γιατί ο μοναδικός τους στόχος ήταν να «αρμέξουν» τον σταρ.

Αφού την πολιόρκησε στενά επί μήνες απ’ το τηλέφωνο κι όταν τη συναντούσε στο γραφείο, κάποια στιγμή τη φίλησε. Λίγες εβδομάδες αργότερα η κοπέλα σοκαρίστηκε όταν έμαθε το γάμου του με τη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ. Ωστόσο, δεν έχασε την ελπίδα να ξανασμίξει κάποτε μαζί του κι όταν ο Τζάκσον πήρε διαζύγιο, την κάλεσε σ’ ένα ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες, όπου πέρασαν τη νύχτα μαζί.

«Έτρεμα και ριγούσα κάθε φορά που με άγγιζε. Ήμουν τόσο άπειρη, δεν αντιδρούσα φυσιολογικά όπως άλλα κορίτσια. Εκείνος, όμως, πάντα με ρωτούσε πριν κάνουμε κάτι κι ήταν καταπληκτικό, όπως το φανταζόμουν. Ήταν σίγουρα έμπειρος, φαινόταν ότι το είχε ξανακάνει και έβλεπες ότι αγαπούσε τις γυναίκες. Νομίζω ότι κανείς μας δεν κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ... Νομίζω ότι η αθωότητά μου ήταν που τον τράβηξε και δεν νομίζω ότι θα προχωρούσε αν ήμουν επιθετική, γιατί τον απωθούσαν τέτοιες γυναίκες.

Και μόνο το γεγονός ότι τον αγαπώ είκοσι χρόνια μετά λέει πολλά. Νομίζω ότι κανένας άλλος άνδρας δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί του», λέει.

Μετά την πρώτη εκείνη παθιασμένη νύχτα η Μανγκατάλ πέρασε κι άλλες μαζί του το καλοκαίρι του 1996 και τον ερωτεύτηκε τρελά. «Δεν νομίζω ότι θα ξαναβρώ κάποιον σαν κι αυτόν. Το ότι ήμουν με τον Μάικλ ήταν ευχή και κατάρα. Όταν ο πρώτος έρωτάς σου είναι ένας σούπερ σταρ, όλοι οι άλλοι μετά απ’ αυτόν φαντάζουν βαρετοί. Μέχρι και σήμερα δεν είναι εύκολο, έχω αν βγω ραντεβού δέκα χρόνια».

«Είναι απαίσιο που τον κατηγορούν, δεν θα έκανε ποτέ κακό σε παιδιά»

Το “Leaving Neverland” που προβλήθηκε στο φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance την περασμένη εβδομάδα σ προκάλεσε σοκ στην παγκόσμια κοινή γνώμη καθώς περιλαμβάνει καταγγελίες του Γουέιντ Ρόμπσον και του Τζέιμς Σέιφτσακ περί συστηματικής σεξουαλικής κακοποίησής τους από τον Τζάκσον επί σειρά ετών.

Ωστόσο, η Σάνα επιμένει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ήταν παιδεραστής ο τραγουδιστής. «Είναι απαίσιο- αυτά τα δύο παιδιά που τον κατηγορούν γι’ αυτά τα πράγματα στο ντοκιμαντέρ ήταν δύο από τους καλύτερους φίλους του, που τους αγαπούσε πραγματικά. Του έδειχναν αγάπη όπως και εκείνος, αλλά με αθώο, αγνό τρόπο. Αυτές οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση είναι που τον σκότωσαν. Οι πρώτες κατηγορίες από τον Τζόρντι Τσάντλερ ήταν η αρχή – έκτοτε [ο Τζάκσον] άλλαξε. Οι δεύτερες ουσιαστικά τον αποτέλειωσαν. Ήταν νεκρός μέσα του, σε βαθιά κατάθλιψη, είχε χαθεί η λάμψη από τα μάτια του. Μπορείς να φανταστείς να σε κατηγορούν για κάτι τέτοιο όταν έχει αφιερώσει τη ζωή σου να βοηθάς και να προστατεύεις παιδιά και να έχουν την αντίθετη άποψη για σένα. Δεν το άντεχε και δεν μπορούσε να το καταλάβει σε βαθμό που νόμιζε ότι συνωμοτούσαν εναντίον του για να τον καταστρέψουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: protothema.gr