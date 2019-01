Πάτρα: Στο Πάνθεον από 31 Ιανουαρίου η αξιόλογη ταινία "Η Αρχή της Ισότητας"

Από την Πέμπτη 31/1/2019 έως και την Τετάρτη 6/2 θα προβάλλεται στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη, στην Πάτρα, στις 19.30 η αξιόλογη ταινία, σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ, «Η Αρχή της Ισότητας – On the Basis of sex», που είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα.

Διάρκεια: 120 λεπτά.

Η σκηνοθεσία της Αμερικάνικης αυτής ταινίας είναι της Mimi Leder (“Deep Impact,” “The Leftovers”).

Σενάριο: Daniel Stiepleman

Παίζουν η Felicity Jones, ο γοητευτικός Armie Hammer και οι Justin Theroux, Kathy Bates, Sam Waterston, Jack Reynor, Cailee Spaeny.

Σύνοψη:

Η ταινία παρουσιάζει την πραγματική ιστορία της Ruth Bader Ginsburg, μιας αγωνίστριας δικηγόρου και νέας μητέρας που αντιμετώπισε πολλές αντιξοότητες αλλά και μια σειρά από εμπόδια στον αγώνα της για ίσα δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η Ρουθ αναλαμβάνει μια επαναστατική φορολογική υπόθεση μαζί με τον σύζυγό της δικηγόρο Martin Ginsburg, με την ελπίδα ότι θα αλλάξει ο τρόπος που τα δικαστήρια αντιμετωπίζουν τις σεξουαλικές διακρίσεις και η καριέρα της θα αλλάξει τελείως πορεία. Η ιδιαίτερα σεβαστή στο Αμερικανικό κοινό και πολιτικοδικαστικό κόσμο, Ruth Bader Ginsburg - Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπουργκ στις 10 Αυγούστου του 1993 μετά από σχετική πρόταση – ανάθεση από τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον ορκίστηκε μέλος στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών.

H ταινία έχει ήδη κάνει εισπράξεις περίπου 22 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ.

*Στο μεταξύ στην προβολή των 21:30 συνεχίζεται η ταινία εποχής «Μαίρη η Βασίλισσα της Σκωτίας» (διανομή από την Tulip entertainment) σε σκηνοθεσία Τζόσι Ρουρκ που στις ΗΠΑ έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 16,5 εκατομμύρια δολάρια συν άλλα 13,7 από την προβολή της στον υπόλοιπο κόσμο.

Πρωταγωνιστούν η Μάργκοτ Ρόμπι, Σάορσι Ρόναν και οι Ίαν Χαρτ, Τζακ Λόουντεν, Γκάι Πιρς, Τζο Άλγουιν, κ.α.

Διάρκεια: 125 λεπτά

Η νεαρή Μαίρη στην ηλικία των 15 ετών, παντρεύτηκε για να κληρονομήσει το θρόνο της Καθολικής Γαλλίας. Στα 18 της όμως έμεινε χήρα και αψήφησε τις πιέσεις να ξαναπαντρευτεί. Αντ' αυτού, επέστρεψε στη μητρική της Σκοτία για να διεκδικήσει τον θρόνο που της ανήκε δικαιωματικά. Στο μεταξύ η Σκοτία και η Αγγλία βρίσκονται κάτω από την εξουσία της επιβλητικής Ελισάβετ Ι.

Οι Προτεστάνες έχουν ξανά τον έλεγχο και ο ετεροθαλής αδελφός της Μαίρη κινεί τα νήματα ερήμην της. Οι δυνάμεις εξουσίας στη Σκοτία θεωρούν ότι μια γυναίκα στο θρόνο είναι μια πράξη ενάντια στη φύση και στο θέλημα του Θεού. Η Ελισάβετ αντιμετωπίζει τις δικές της πιέσεις να κάνει διπλωματικό γάμο για χάρη του Αγγλικού θρόνου. Η Μαίρη θα καταλάβει σύντομα ότι σχηματίζεται μια συνωμοσία εναντίον της, μια λαϊκή εξέγερση, αλλά και ένα συνεχές κύμα μισογυνισμού που την θέτει υπό αμφισβήτηση.

Οι δυο γυναίκες αλληλοθαυμάζονται και τους δένει το γεγονός ότι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα σε θέση εξουσίας. Ανάμεσά τους θα καλλιεργηθεί μια σχέση καχυποψίας, φόβου αλλά και γοητείας. Αντίπαλες στην εξουσία και στην αγάπη, γυναίκες με εξουσία σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, οι δυο τους πρέπει να αποφασίσουν πώς να παίξουν το παιχνίδι του γάμου έναντι της ανεξαρτησίας. Η Μαίρη προσφέρει τη φιλία της και έναν συμβιβασμό για τις αντικρουόμενες διεκδικήσεις τους, όμως τα αιμοδιψή ένστικτα των αυλικών τους, μπαίνουν ανάμεσά τους.

Η Μαίρη θα αψηφίσει τους συμβούλους της και θα πολεμήσει με όλους, για να κερδίσει το βασίλειο. Οι πιέσεις των διπλωματών, οι σεξιστικές προκαταλήψεις και οι άκαρπες προσπάθειες για αρμονική λύση, θα γεννήσουν ένα δράμα εξουσίας, επιβίωσης και θηλυκής αντιδικίας, που θα κάνει τις δυο γυναίκες να μείνουν στην ιστορία - και να αλλάξουν την πορεία της.