H Lady Gaga κόντρα στον Kendrick Lamar αλλά και την Diane Warren που προτείνεται για 10η φορά στα Όσκαρ

Μία από τις πιο ωραίες και ενδιαφέρουσες κατηγορίες των βραβείων Όσκαρ κάθε χρόνο είναι αυτή του καλύτερου τραγουδιού όπου φέτος τέθηκαν ως υποψήφια 5 διαφορετικά μεταξύ τους κομμάτια με μεγάλο φαβορί την μπαλάντα «Shallow» που στην ταινία «Ένα Αστέρι γεννιέται» ερμηνεύουν οι Bradley Cooper και Lady Gaga.

Το πολύ ωραίο και τρυφερό κομμάτι φαντάζει αδιαφιλονίκητο φαβορί για επικράτηση στην απονομή στις 24 Φεβρουαρίου 2019. Όπως διαβάσαμε, στους συντελεστές του τραγουδιού είναι οι Mark Ronson, Anthony Rossomando και Andrew Wyatt στην 1η τους υποψηφιότητα για Όσκαρ ενώ η συνδημιουργός Lady Gaga έχει ξαναπροταθεί για Όσκαρ τραγουδιού κατά το παρελθόν ενώ ως γνωστόν φέτος είναι υποψήφια και στην κατηγορία του α’ γυναικείου ρόλου. Όπως αναφέρει το hollywoodreporter.com, οι Rossomando και Wyatt έχουν προταθεί για Grammy ενώ ο Ronson έχει 5 Grammy στην έως τώρα καριέρα του και η Gaga 6.

Αν θεωρήσουμε πως κάποιο από τα υπόλοιπα υποψήφια τραγούδια μπορεί να απειλήσει το "Shallow", αυτό είναι το εξαιρετικό ραπ κομμάτι "All the Stars" που ερμηνεύουν οι Kendrick Lamar και SZA στην ταινία «Μαύρος Πάνθηρας» της Μάρβελ που πήρε και υποψηφιότητα για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Γραμμένο από τους Kendrick Lamar, Sounwave, SZA και Anthony Tiffith, το συγκεκριμένο hit single ίσως κάνει την έκπληξη αν κάποιοι θεωρήσουν πως το «Shallow» αν και πολύ ωραίο, σαν να πολυακούστηκε. Ο Kendrick Lamar, ένας καλλιτέχνης φαινόμενο με εκατομμύρια πωλήσεις σε δίσκους, έχει ήδη 12 κερδισμένα Grammy, όπως αναφέρει το hollywoodreporter.

Τα υπόλοιπα 3 τραγούδια που προτάθηκαν στα Όσκαρ είναι η μπαλάντα "I'll Fight" με την εκπληκτική φωνή της Jennifer Hudson, από το ντοκιμαντέρ «R.B.G.» που έλαβε και μία ακόμα υποψηφιότητα για το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους (η ταινία ήταν πέρυσι στο Φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου του Σάντανς στη Γιούτα), η κάντρι μπαλάντα "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" από το φιλμ των αδελφών Κοέν «The Ballad of Buster Scruggs» της πλατφόρμας του Netflix (το φιλμ έχει ακόμα 2 υποψηφιότητες για Όσκαρ) και η όμορφη μπαλάντα από την «Μαίρη Πόπινς επιστρέφει» της Ντίσνει, "The Place Where Lost Things Go" που ερμηνεύει η Έμιλι Μπλαντ που δεν μπόρεσε να είναι υποψήφια για Όσκαρ ερμηνείας.

Το κομμάτι "I'll Fight" που ερμηνεύει η βραβευμένη με Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου Τζένιφερ Χάντσον, σηματοδοτεί την 10η υποψηφιότητα της Diane Warren στην κατηγορία του καλύτερου τραγουδιού στα Όσκαρ.

Aνάμεσα στις υποψηφιότητες της Diane Warren ήταν και η μπαλάντα «Because you loved me» από την ταινία "Υπόθεση πολύ προσωπική" με τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Μισέλ Πφάιφερ, που είχε τραγουδήσει η Σελίν Ντιόν (και στην απονομή των Όσκαρ live το 1997).

Τέλος για το κομμάτι από την «Mary Poppins Returns» υποψήφιος είναι ο συνθέτης Marc Shaiman στην 7η του συνολικά υποψηφιότητα για Όσκαρ ενώ ο συνδημιουργός του τραγουδιού, Scott Wittman προτείνεται για 1η φορά. Και οι δύο έχουν προταθεί και για Grammy.

Όσο για τους δημιουργούς του τραγουδιού "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" που ερμηνεύουν οι Tim Blake Nelson και Willie Watson, τους Dave Rawlings and Gillian Welch, είναι η 1η τους υποψηφιότητα για Όσκαρ με την Welch να έχει τιμηθεί με Grammy.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ