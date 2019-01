OLEA SUITE HOTEL ZAKYNΘOY: ΚΟΡΥΦΑΙΟ LARGE RESORT ΣΤΗN AΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ INTERIOR DESIGN MAGAZINE ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Στο επιβλητικό Javits Center της Νέας Υόρκης, παρουσία stars του design όπως ο Marcel Wanders, το Olea All Suite Hotel έγινε το πρώτο ελληνικό ξενοδοχείο, που βραβεύτηκε από το Interior Design Magazine στα ετήσια Best of Year Awards εκτοπίζοντας μεγαθήρια, όπως το Four Seasons και το Six Sense στην κατηγορία Large Resort!

Σαν μοντέρνο, κυβιστικό καταφύγιο, με εξωτικές σύγχρονες deco λεπτομέρειες το Olea All Suite Hotel αγναντεύει το πράσινο και τη θάλασσα στο λόφο Τσιλιβί της Ζακύνθου. Στο κέντρο των εγκαταστάσεών του, διαθέτει τεχνητή λίμνη 4000 μέτρων ώστε τα κτίρια μοιάζει πως επιπλέουν!

Με ιστορία ογδόντα ετών, το Interior Design Magazine αποτελεί μια πραγματική βίβλο του design και έναν από τους πιο αξιοσέβαστους τίτλους ανάμεσα στους επαγγελματίες της αρχιτεκτονικής και της εσωτερικής διακόσμησης.

«Πρόκειται για μια εξαιρετική διάκριση για το Olea και την Xenos Hotels, που επιβραβεύει μια τιτάνια προσπάθεια. Ένα έργο κομβικό για τον όμιλό μας, που δραστηριοποιείται, από επιλογή, αποκλειστικά στη Ζάκυνθο», τονίζει η Βένια Ξένου, Sales & Marketing Director της Xenos Hotels Group.

Μέσα από αυτή την παγκόσμια διάκριση το εν λόγω ξενοδοχείο απασχόλησε media όπως το Wallpaper και τη Daily Telegraph.

Πεντάστερο με 105 σουίτες, (23 junior sites, 22 superior swim-up suites, 16 superior water suites, 38 executive private pool suites, πέντε honeymoon private pool suites και μία presidential private pool suite), τρία εστιατόρια, 4.000 τ.μ. πισίνα, 300 τ.μ. spa, γυμναστήριο κ.ά. Γύρω από τη πισίνα- λίμνη υπάρχουν σαλόνια, σαν σημεία συνάντησης προστατευμένα από τον ήλιο αφού σκεπάζονται από πέργκολες και δέντρα με δροσερές σκιάσεις.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο που ανέλαβε τον σχεδιασμό και το concept είναι το γνωστό Block722architects+από την Αθήνα, που πλέον έχει τη βάση του στη Στοκχόλμη. Οι αρχιτέκτονες δούλεψαν βασισμένοι στην υπάρχουσα βλάστηση, ενώ χρησιμοποίησαν φυσικές τεχνικές και υλικά, επαναπροσδιορίζοντας το φυσικό περιβάλλον.

“Το πιο σημαντικό πράγμα για εμάς ήταν το πώς οι επισκέπτες θα βιώσουν το περιβάλλον”, λέει η Κάτια Μαργαρίτογλου, συνιδρυτής και interior designer του γραφείου.

*Το Olea πέρα από τη νίκη στη βασική κατηγορία του Καλύτερου Resort, κέρδισε τα βραβεία Καλύτερο Lobby/Foyer/Reception, Καλύτερο All-Day Restaurant και Καλύτερο Δωμάτιο & Μπάνιο.

Πρωταρχικός στόχος η αναβάθμιση του τουριστικού προφίλ της Ζακύνθου και η στροφή στον luxury τουρισμό.