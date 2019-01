Βρέθηκε δαχτυλικό αποτύπωμα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, σε σχέδιο 500 ετών!

Το δαχτυλικό αποτύπωμα από τον αριστερό αντίχειρα του Λεονάρντο ντα Βίντσι εντοπίστηκε σε ένα από τα ιατρικά του σχέδια και αν και δεν είναι το μοναδικό, περιγράφεται όμως ως το πιο πειστικό απ΄όλα.

Ο Alan Donnithorne, πρώην συντηρητής χαρτιού της συλλογής, ανακάλυψε πως το σημάδι με το καφέ-κόκκινο χρώμα στο σχέδιο έχει γίνει από το ίδιο μελάνι όπως το υπόλοιπο σχέδιο.

Έτσι είναι πιθανόν ο Λεονάρντο ντα Βίντσι να έπιασε το φύλλο που είχε σχεδιάσει με τα δάχτυλά του νωπά από το μελάνι. Υπάρχει ακόμα ένα σημάδι από τον αριστερό του δείκτη στην πίσω όψη του φύλλου. Το φύλλο με το αποτύπωμα έχει τίτλο «Το καρδιαγγειακό σύστημα και κύρια όργανα μιας γυναίκας» και δημιουργήθηκε ανάμεσα στο 1509 - 1510.

Courtesy of the Royal Collection Trust; © Her Majesty Queen Elizabeth II 2019 Πηγή: www.lifo.gr