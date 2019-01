Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΚΑΤΟΣ Ο ΜΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΙΚΡΟΜΗΚΑΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΑΝΤΑΝΣ

H μοναδική Ελληνική ταινία στο πρόγραμμα του φετινού, 36ου κατά σειρά Φεστιβάλ Ανεξάρτητου κινηματογράφου του Σάντανς, στη μακρινή Γιούτα των ΗΠΑ, είναι το φιλμ «Η Σιγή των Ψαριών όταν Πεθαίνουν» του Βασίλη Κεκάτου. Ο ταλαντούχος Έλληνας δημιουργός όπως είδαμε σε ανάρτηση του flix.gr, φωτογραφήθηκε και έξω από το Egyptian Theatre, την εμβληματική αίθουσα του Φεστιβάλ που θέσπισε ο Αμερικανός σούπερ σταρ Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος και φέτος έδωσε το παρών έστω και σύντομο στη διοργάνωση.

Το Φεστιβάλ συνεχίζεται έως την προσεχή Κυριακή 3 Φεβρουαρίου.

Η μικρού μήκους ταινία του Βασίλη Κεκάτου, «Η Σιγή των Ψαριών όταν Πεθαίνουν», με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, έχει ήδη διαγράψει μια θαυμάσια πορεία: έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, προβλήθηκε στο Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας και βραβεύτηκε για το σενάριό της, τιμήθηκε στις Νύχτες Πρεμιέρας τον περασμένο Σεπτέμβριο με το δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και με το πρώτο στο Φεστιβάλ της Βιλερμπάν.

Σε μια σημαντική στάση για την καριέρα της, η ταινία μαζί με μέλη της ομάδας παραγωγής και του συνεργείου της, βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Φεστιβάλ του Σάντανς στο Παρκ σίτι της Γιούτα, ως η μόνη ελληνική ταινία που συμμετέχει στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα.

Πριν δυο χρόνια, το «Zero Star Hotel» του Βασίλη Κεκάτου είχε αναγνωριστεί από το Sundance Ignite ως μια από τις 15 νικήτριες ταινίες, ανάμεσα στις 357 συμμετοχές του διεθνούς διαγωνισμού, ενώ η τωρινή επιλογή του στο Φεστιβάλ έρχεται ως μια ακόμα επιβεβαίωση της αξίας του.

Στη «Σιγή των Ψαριών όταν Πεθαίνουν - The Silence of the Dying Fish», ο Ανδρέας Κωνσταντίνου υποδύεται τον Μάκη, που εργάζεται σε ένα επαρχιακό ιχθυοτροφείο. Ένα πρωί, καθ’ οδόν για τη δουλειά του, πληροφορείται πως πέθανε την προηγούμενη μέρα. Έπειτα από μερικές αποτυχημένες απόπειρες να αποδείξει πως είναι ζωντανός, αποδέχεται την κατάστασή του με απάθεια και αποφασίζει να ξοδέψει την τελευταία μέρα του προσπαθώντας να εξασφαλίσει την επιβίωση των δύο αγαπημένων του καναρινιών, μέχρι τη στιγμή της κηδείας του.

Η φωτ. είναι από το «κόκκινο χαλί» στο Temple Theatre, όπου έγινε η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας. Από αριστερά: Γιώργος Βαλσάμης (Διευθυντής Φωτογραφίας), Αλέξανδρος Παπαϊωάννου (Ηθοποιός), Ελένη Κοσσυφίδου (Παραγωγός), Βασίλης Κεκάτος, Νίκος Μαγδαληνός (Βοηθός Παραγωγής) - 2019 Sundance Institute, φωτό: Jen Fairchild.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο συντονιστής στο Sundance Ingnite Τόμπι Μπρουκς, ο Βασίλης Κεκάτος και η Διευθύντρια του Film Forward Iniative Μέρενιτθ Λάβιτ - © 2019 Sundance Institute - φωτό: Jen Fairchild.

