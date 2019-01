Κατρίν Ντενέβ, Νταιάν Κρούγκερ και ο Κρίστιαν Μπέιλ στο Φεστιβάλ του Βερολίνου

Η Κατρίν Ντενέβ, η Νταιάν Κρούγκερ και ο Κρίστιαν Μπέιλ είναι μερικά από τα πρόσωπα της φετινής Berlinale, του κινηματογραφικού Φεστιβάλ του Βερολίνου, χαρακτηριστικό του οποίου είναι ο μεγάλος αριθμός ταινιών που έχουν γυριστεί από γυναίκες.

Στη διάρκεια 11 των ημερών (7-17 Φεβρουαρίου 2019) του φεστιβάλ, ενός από τα πιο περίβλεπτα στον κόσμο μαζί κυρίως με τα φεστιβάλ των Κανών και της Βενετίας, θα προβληθούν 400 ταινίες από ολόκληρο τον κόσμο. Ανάμεσά τους, 17 θα συμμετάσχουν στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα στην προσπάθεια να κατακτήσουν τη Χρυσή Άρκτο.

Πρόκειται επίσης για το τελευταίο φεστιβάλ του Γερμανού διευθυντή του Ντίτερ Κόσλικ, ο οποίος, έπειτα από 18 χρόνια, θα αφήσει τον ερχόμενο χρόνο τα ηνία στον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, Κάρλο Τσατριάν και στην Ολλανδή Μαριέτε Ρίσενμπεεκ, πρώην διευθύντρια του German Films, ενός οργανισμού για την προώθηση του γερμανικού κινηματογράφου στο εξωτερικό.

«Ο κόσμος των οπτικοακουστικών μέσων αντιμετωπίζει σήμερα μια μεγάλη ανατροπή», δήλωσε ο 70χρονος Κόσλικ, κατά τη συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενος στην ανάδυση των πλατφορμών streaming και διαδικτυακής μετάδοσης όπως η Netflix.

«Όμως είμαι σίγουρος πως τα κινηματογραφικά φεστιβάλ όχι μόνο θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν αλλά θα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία γιατί θα δείχνουν τις ταινίες που δεν είναι διαθέσιμες αλλού», πρόσθεσε.

«Κατά τη γνώμη μου, θα υπάρξει μια συσχέτιση ανάμεσα σε αυτές τις ταινίες (που προβάλλονται) και εκείνες του streaming”, είπε ο Κόσλικ, καλώντας τους ανθρώπους του κινηματογράφου να δεχθούν αυτό το νέο οπτικοακουστικό επίτευγμα επειδή «ο κόσμος άλλαξε».

Ανάμεσα στις 17 ταινίες που συμμετέχουν στο επίσημο πρόγραμμα, επτά έχουν γυναίκες σκηνοθέτριες, όπως το “Mr Jones” της Πολωνής Ανιέσκα Χόλαντ ή ακόμη το «Elisa & Marcela” της Ισπανίδας Ισαμπέλ Κοϊξέτ.

Η Δανέζα Λόνα Σέρφιγκ (“Une education”, ελληνικός τίτλος «Μία κάποια εκπαίδευση», 2009, “ The Riot Club” - «Η λέσχη της κομψής αλητείας», 2014) θα ανοίξει το φεστιβάλ με το “ The Kindness of Strangers”.

Πρόεδρος της επιτροπής θα είναι άλλη μια γυναίκα, η Γαλλίδα Ζιλιέτ Μπινός την οποία θα συνεπικουρήσουν ο Χιλιανός σκηνοθέτης Σεμπαστιάν Λέλιο και η Αγγλίδα ηθοποιός Τρούντι Στάιλερ.

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που θα περπατήσουν στο κόκκινο χαλί της Berlinale είναι, μεταξύ άλλων, η Γαλλίδα Κατρίν Ντενέβ για το “L’adieu a la nuit” του Αντρέ Τεσινέ, η Νταιάν Κρούγκερ για το “Operative” του Γιούβαλ Άντλερ ή ακόμη και ο Βρετανός Κρίστιαν Μπέιλ για το «Vice: Ο δεύτερος στην ιεραρχία» του Άνταμ Μακέι, που θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού, φιλμ που είναι υποψήφιο και στα φετινά Όσκαρ.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Κέισι Άφλεκ, που είχε τιμηθεί με Χρυσή Σφαίρα και το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού το 2017 για το «Manchester by the Sea -Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα» και φέτος τον είδαμε πλάι στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο φιλμ «Ο Κύριος & το Όπλο», θα βρίσκεται επίσης εκεί για το “Light of My Life”, εκτός επισήμου προγράμματος που θα παρουσιαστεί σε παγκόσμια αβάν πρεμιέρ στο Βερολίνο, ένα δραματικό φιλμ που περιγράφει μια κοινωνία χωρίς γυναίκες.

Πέρυσι, η κριτική επιτροπή απένειμε τη Χρυσή Άρκτο σε μια ταινία της Ρουμάνας Αντίνα Πιντιλιέ, το “ Touch me not”.

Πηγή: ΑΠΕ